ЦБ «превентивно» повысит ставку 

У Центрального банка России нет поводов повышать ключевую ставку, но он это сделает, прогнозируют в Росбанке.
В кредитной организации оценивают разгон инфляции с начала 2019 года в 0,6% в годовом исчислении. По итогам 2018-го, согласно данным Росстата, она составила 4,3%.
В частности, с начала года ускорились цены на пшено (на 1%) и бензин (на 0,1%). 15-21 января, по данным того же Росстата, индекс потребительских цен прибавил 0,2%.
В Росбанке хоть и называют ускорение цен умеренным, но считают рост издержек трендом, который усиливает инфляционные риски.
Умеренность роста цен — недостаточный аргумент для ЦБ повысить ключевую ставку уже феврале, однако в марте регулятор может повысить ее «превентивно», учтя смещение баланса рисков в сторону проинфляционных.
«В марте будет доступно больше данных, в том числе и динамика инфляционных ожиданий в январе-феврале», — добавили в Росбанке.