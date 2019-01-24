ЦБ «превентивно» повысит ставку

В кредитной организации оценивают разгон инфляции с начала 2019 года в 0,6% в годовом исчислении. По итогам 2018-го, согласно данным Росстата, она составила 4,3%.

В частности, с начала года ускорились цены на пшено (на 1%) и бензин (на 0,1%). 15-21 января, по данным того же Росстата, индекс потребительских цен прибавил 0,2%.

В Росбанке хоть и называют ускорение цен умеренным, но считают рост издержек трендом, который усиливает инфляционные риски.

Умеренность роста цен — недостаточный аргумент для ЦБ повысить ключевую ставку уже феврале, однако в марте регулятор может повысить ее «превентивно», учтя смещение баланса рисков в сторону проинфляционных.