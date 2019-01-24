Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.10
74.80
74.95
Прогноз
28.01 – 04.02
$
67.00
75.71
Индексы и котировки Brent
60.56
–0.31 Золото
1279.73
+0.00 РТС
1187.41
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
24.01
1.1348
–0.0150
10.01
1.1498
21.01
10.01
28.12

ЦБ «превентивно» повысит ставку 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
У Центрального банка России нет поводов повышать ключевую ставку, но он это сделает, прогнозируют в Росбанке.
В кредитной организации оценивают разгон инфляции с начала 2019 года в 0,6% в годовом исчислении. По итогам 2018-го, согласно данным Росстата, она составила 4,3%.
В частности, с начала года ускорились цены на пшено (на 1%) и бензин (на 0,1%). 15-21 января, по данным того же Росстата, индекс потребительских цен прибавил 0,2%.
В Росбанке хоть и называют ускорение цен умеренным, но считают рост издержек трендом, который усиливает инфляционные риски.
Умеренность роста цен — недостаточный аргумент для ЦБ повысить ключевую ставку уже феврале, однако в марте регулятор может повысить ее «превентивно», учтя смещение баланса рисков в сторону проинфляционных.
«В марте будет доступно больше данных, в том числе и динамика инфляционных ожиданий в январе-феврале», — добавили в Росбанке.
Экономика , Росбанк , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» отказался простить Чечне долги2
Модернизация электростанций обойдется в триллионы2
Греф объяснил порочность санкций44
Минфин рассказал о судьбе соглашений с Венесуэлой
Кому выгодно введение нормы на электричество11
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение