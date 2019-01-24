Международные резервы РФ на 18 января 2019 года составили $469,6 млрд, что на $3 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Как отмечается в сообщении регулятора, резервы снизились на 0,6% под воздействием операций по счетам Минфина России и отрицательной курсовой переоценки.
Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.