Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.92
$
66.15
74.80
74.85
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.60
75.60
Индексы и котировки Brent
60.53
–0.07 Золото
1277.75
–0.11 РТС
1182.55
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
24.01
1.1354
–0.0144
10.01
1.1498
21.01
10.01
28.12

Международные резервы России за неделю снизились до $469,6 млрд 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Международные резервы РФ на 18 января 2019 года составили $469,6 млрд, что на $3 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Как отмечается в сообщении регулятора, резервы снизились на 0,6% под воздействием операций по счетам Минфина России и отрицательной курсовой переоценки.
Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
ТАСС: последние новости
Греф не видит признаков возможного снятия западных санкций с российского бизнеса Правительство одобрило новую программу модернизации ТЭС Сторчак: все соглашения между Россией и Венесуэлой остаются в силе
Экономика , Международный валютный фонд , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение