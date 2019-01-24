Чубайс рассказал о «противных решениях» в экономике

«В экономике существует такая группа решений — противные решения. Они противные, потому что они очень болезненны, касаются большой группы людей, прямо бьют по ним, но от них невозможно уклониться. Так устроена экономика. Иногда кажется, что если уклонишься, если не примешь это решение, то оно само рассосётся. К большому сожалению, свойство этих противных решений состоит в том, что «оно само» не рассасывается», — написал он в Facebook.

Он назвал введение социальной нормы потребления электроэнергии одним из таких «противных решений». Чубайс отметил, что объем перекрестного субсидирования в электроэнергетике несколько лет назад был менее 100 млрд рублей, а сегодня превышает 300 млрд рублей и продолжает расти.

«Конечно, выбор времени принятия решения — это прерогатива, скорее, политиков, чем экономистов или, тем более, энергетиков. И тут на самом деле нужно быть взвешенным и осторожным. Именно потому, что они противные, именно потому, что они имеют тяжелые последствия», — подчеркнул глава «Роснано».

По его словам, введение социальной нормы потребления электроэнергии и отмена субсидий неизбежны, вопрос только в том, когда это решение будет принято.

«Нынешний момент признан неподходящим. Это возможно. С пенсионной реформой было похоже. Значит, решение придется принимать позже», — заключил Чубайс.