Нобелевский лауреат рассказал о причинах будущего мирового кризиса

МВФ и Опасения из-за замедления роста мировой экономики остаются одной из главных тем для финансовых рынков. Всемирный банк ОЭСР уже понизили свои прогнозы по мировому ВВП на 2019 год.

Замедление все более очевидно и, не исключено, что оно может перейти в глобальную рецессию. О ее вероятных "спусковых крючках" рассказал в интервью "Российской газете" французский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года Жан Тироль.

Говоря о рецессии, надо разделять развитые и развивающиеся экономики, подчеркивает он.

"После кризиса 2008 года развивающиеся экономики получили преимущество. Инвесторы искали высокую доходность, пока в развитых экономиках работали программы количественного смягчения и были низкие процентные ставки", — рассказывает Тироль.

Теперь в развитых экономиках опять начинают расти процентные ставки, укрепляется доллар. Экономикам, которые занимали средства в долларах, теперь приходится платить больше. Вполне возможно, что многие развивающиеся рынки (например, Турция) из-за этого могут столкнуться с трудностями, полагает экономист.

Также в развитых экономиках снова можно наблюдать надувание пузырей на рынках — от низкокачественной ипотеки до криптовалют, указывает Тироль.