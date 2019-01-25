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Нобелевский лауреат рассказал о причинах будущего мирового кризиса 

Российская Газета + ещё 1 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Опасения из-за замедления роста мировой экономики остаются одной из главных тем для финансовых рынков. Всемирный банк, МВФ и ОЭСР уже понизили свои прогнозы по мировому ВВП на 2019 год.
Замедление все более очевидно и, не исключено, что оно может перейти в глобальную рецессию. О ее вероятных "спусковых крючках" рассказал в интервью "Российской газете" французский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года Жан Тироль.
Говоря о рецессии, надо разделять развитые и развивающиеся экономики, подчеркивает он.
"После кризиса 2008 года развивающиеся экономики получили преимущество. Инвесторы искали высокую доходность, пока в развитых экономиках работали программы количественного смягчения и были низкие процентные ставки", — рассказывает Тироль.
Теперь в развитых экономиках опять начинают расти процентные ставки, укрепляется доллар. Экономикам, которые занимали средства в долларах, теперь приходится платить больше. Вполне возможно, что многие развивающиеся рынки (например, Турция) из-за этого могут столкнуться с трудностями, полагает экономист.
Также в развитых экономиках снова можно наблюдать надувание пузырей на рынках — от низкокачественной ипотеки до криптовалют, указывает Тироль.
"Беспокоит и вероятность бюджетных кризисов в Европе, возникшая на примере Италии. И, конечно, еще одна опасность — подъем популизма по всему миру. Политики дают сумасшедшие обещания — в их экономических планах нет бюджетных ограничений, еще они часто говорят о том, что центробанки не должны быть независимыми", — говорит экономист.
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Экономика , Международный валютный фонд , ОЭСР , Всемирный Банк , "Российская газета"
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