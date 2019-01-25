В Киеве заявили, что России придется договориться о транзите газа

Россия будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, так как до запуска газопровода "Северный поток — 2" все равно остается необходимость обеспечивать поставки "голубого топлива", такую уверенность в эфире онлайн-канала UMN высказала замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

По мнению чиновницы, одним из факторов, из-за которого Россия будет вынуждена подписать новый контракт, является необходимость продолжать транзит газа через Украину из-за неготовности газопровода "Северный поток—2".

"До первого января 2020-го россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой "Северный поток—2". Им все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы. Поэтому чем дольше россияне тянут, тем сложнее будут финальные переговоры, тем меньше будет времени для достижения каких-либо общих знаменателей и так далее", — заявила Бойко.

С учетом данных обстоятельств, Киев не намерен идти на компромиссы по решению Стокгольмского арбитража, так как позиция Москвы «ухудшается и ухудшается», добавила чиновница.

В понедельник в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии , на которой обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" "Нафтогазом" . Никаких конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его детали. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более десяти лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Продолжить обсуждение стороны договорились в мае после президентских выборов на Украине, которые пройдут 31 марта.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. В 2018 году "Нафтогаз" начал новый арбитраж, в рамках которого требует от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 годах, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.

"Северный поток — 2"

В настоящее время "Газпром" реализует проект "Северный поток-2", который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой СПГ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.