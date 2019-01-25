Банк России объявил параметры отложенных покупок валюты

Банк России вернется к отложенным в 2018 году покупкам иностранной валюты по бюджетному правилу с 1 февраля 2019 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Отложенные покупки ЦБ проведет равномерно за три года. Таким образом, ежедневный объем покупок валюты Банка России на открытом рынке вырастет на 2,8 миллиарда рублей. ЦБ оставил за собой право приостанавливать покупки валюты при возникновении угроз для финансовой стабильности, говорится в сообщении.

Фактический мораторий на покупку валюты Банком России для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила по факту действовал с августа 2018 года до 15 января 2019 года. ЦБ приостановил покупки из-за нестабильности на финансовых рынках и падения курса рубля. Все это время закупки валюты на сверхдоходы от продажи нефти и газа велись Минфином из резервов ЦБ.