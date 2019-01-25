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Лукашенко принял новый декрет о табаке 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии принял декрет, ужесточающий антитабачное законодательство. Он касается также электронных сигарет и вейпов.
В частности, вводится запрет открытой выкладки жидкостей для электронных систем курения в витринах. Предусматриваются серьёзные ограничения по местам их продажи и потребления, сообщает государственное агентство БЕЛТА.
Также декрет запрещает рекламу таких изделий.
Для вступления в силу новых мер предусмотрен переходный период. Сначала вводится запрет на использование в вывесках слов, «тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий». С 2020 года продавать их можно будет только в крупных торговых точках, площадью 1000 кв м. А с 2022 года табачные изделия нельзя будет размещать над кассами магазинов.
Ранее News.ru писал о том, что женщинам на сроке беременности в три месяца и выше запретили управлять автомобилем в Белоруссии. Ранее ограничение действовало с семи месяцев беременности.
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