Центробанк может дважды повысить ключевую ставку в этом году

Почему возможное повышение ставок важно для тех, кто инвестирует, например, в облигации федерального займа (ОФЗ), и как использовать этот фактор?

Давление на инфляцию может оказать отложенный эффект от повышения НДС и возвращение санкционной риторики со стороны США. Такие данные заложены в базовом сценарии Nordea Bank на этот год, отмечает Forbes

Тем инвесторам, которые, как и я, инвестсчет открыли ради стабильных и предсказуемых результатов, нужны облигации. Сразу можно посчитать доходность, понять, когда вложенные средства вернутся. Вот только когда видишь нескончаемый список таких бумаг, выбор сделать непросто. Пролистывая пятый экран смартфона с этим списком в инвестприложении, поймала себя на мысли, что депозит открыть все-таки проще. Но цель, как говорится, оправдывает средства.

Есть разные выпуски облигаций федерального займа. Чтобы сделать выбор, надо понимать, когда будет погашение, то есть правительство вернет средства, и какой купон. Курс облигаций может расти или падать, но погашение всегда происходит по номиналу (если нет особых условий вроде индексации). Поэтому для верного результата лучше держать ОФЗ до погашения.

Сейчас эксперты советуют держать короткие ОФЗ — те, по которым погашение в этом или следующем году. Одна из причин — процентная ставка: она и так достаточно высокая, а если ЦБ ее еще повысит в этом году, то появятся ОФЗ с более высоким купоном. Еще и сохраняется санкционная повестка, напоминает старший аналитик БКС Сергей Суверов

Сергей Суверов, старший аналитик БКС

«Пока еще санкции в отношении госдолга России по-прежнему рассматриваются. Они все равно на повестке дня. Поэтому есть риски для бумаг с длинной дюрацией. Кроме того, как известно, инфляция ускоряется, и не исключено, что Центральный банк России будет повышать процентную ставку, что устанавливает риски для бумаг с длинной дюрацией. Я бы выделил корпоративные облигации, которые имеют премию к ОФЗ и дают большую доходность, и в то же время имеют высокий кредитный рейтинг».

Накануне по выпускам ОФЗ с погашением в этом году купон был около 7,5%. По депозитам сейчас можно найти выше. Но если покупать ОФЗ на индивидуальный инвестиционный счет, то можно еще получить налоговый вычет 13%, максимальный эффект при сумме 400 тысяч рублей в год. Тем же, кто располагает суммой выше страхового возмещения по вкладу, то есть более 1 млн 400 тысяч рублей, стоит помнить, что ОФЗ все-таки надежнее банков, говорит управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

Александр Душкин, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций

«ОФЗ интереснее и надежнее, чем банки Российской Федерации, несмотря на то, что банки могут быть хорошими или плохими. ОФЗ — старшие бумаги по отношению к любым депозитам в банке, к банковским облигациям и так далее. Они первичны по обязательствам».

Вот если бы ожидалось понижение ставки в перспективе, выгоднее было бы брать длинные ОФЗ, чтобы, так сказать, зафиксировать высокий купон на годы вперед. Но это, видимо, не наш случай.