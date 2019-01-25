Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.07
$
66.35
75.01
75.05
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.60
75.60
Индексы и котировки Brent
61.02
–0.16 Золото
1283.80
–0.00 РТС
1185.89
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
25.01
1.1347
–0.0116
11.01
1.1463
22.01
11.01
30.12

Госдолг Украины вырос на $2 млрд 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в декабре увеличился на 4,8%, или $3,56 млрд, сообщает пресс-служба Министерства финансов. По итогам 2018 года он вырос на 2,6%, или на $2,02 млрд
По данным ведомства, сумма госдолга на конец года составила $78,32 млрд против $74,76 млрд месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга оценивается в $67,19 млрд против $65,01 млрд в ноябре, следует из данных на сайте.
Отмечается, что прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,8 млрд, а за год — на $1,22 млрд
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нынешняя сумма госдолга грозит бюджету катастрофой.
Также сообщалось, что Киев направит на обслуживание госдолга в 2019 году более 145 млрд гривен, что составляет 13,06% всех расходов бюджета.
RT на русском: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс» Лауреат Нобелевской премии Жан Тироль оценил состояние мировой экономики Экс-депутат Рады отреагировал на заявление Киева о транзите газа
Экономика , Владимир Гройсман , Минфин
Читайте также
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение