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Россия прошла пик инфляции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что пик ускорения инфляции в России уже прошел, динамика финансовых рынков в стране в текущем году останется стабильной.
«В целом можно отметить, что динамика финансовых рынков будет стабильна, пик ускорения инфляции уже прошли, и эта тенденция будет идти на спад, а экономический рост, чем ближе мы будем ко второму полугодию, тем быстрее он начнет ускоряться», — заявил Орешкин на пресс-конференции по итогам Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА «Новости».
Ранее глава ведомства сообщал, что эффект от повышения НДС в январе оказался лучше экспертных оценок и ожиданий министерства при работе над прогнозом.
В пятницу Орешкин оценил рост ВВП России в 2018 году в 2%.
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