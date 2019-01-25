Россия прошла пик инфляции

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что пик ускорения инфляции в России уже прошел, динамика финансовых рынков в стране в текущем году останется стабильной.

«В целом можно отметить, что динамика финансовых рынков будет стабильна, пик ускорения инфляции уже прошли, и эта тенденция будет идти на спад, а экономический рост, чем ближе мы будем ко второму полугодию, тем быстрее он начнет ускоряться», — заявил Орешкин на пресс-конференции по итогам Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА «Новости».

Ранее глава ведомства сообщал, что эффект от повышения НДС в январе оказался лучше экспертных оценок и ожиданий министерства при работе над прогнозом.

В пятницу Орешкин оценил рост ВВП России в 2018 году в 2%.