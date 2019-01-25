Мадуро заявил о готовности продолжать продавать нефть США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна готова продолжать продавать нефть США, если они захотят ее покупать. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он подчеркнул, это касается и других товаров.

"Если они купят у нас картошку — мы ее продадим, купят лук — мы его продадим… Если покупают нефть — мы ее продадим. А если не буду покупать — продадим в другое место", — сказал Мадуро.

Ранее Мадуро сообщил, что он готов к встрече с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

Гуайдо объявил себя временным президентом страны во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Россия выразила поддержку Мадуро.