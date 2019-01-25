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Мадуро заявил о готовности продолжать продавать нефть США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна готова продолжать продавать нефть США, если они захотят ее покупать. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он подчеркнул, это касается и других товаров.
"Если они купят у нас картошку — мы ее продадим, купят лук — мы его продадим… Если покупают нефть — мы ее продадим. А если не буду покупать — продадим в другое место", — сказал Мадуро.
Ранее Мадуро сообщил, что он готов к встрече с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.
Гуайдо объявил себя временным президентом страны во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Россия выразила поддержку Мадуро.
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