Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.05
$
66.34
75.31
75.40
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.60
75.60
Индексы и котировки Brent
61.51
+0.00 Золото
1303.00
+0.01 РТС
1192.02
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
25.01
1.1415
–0.0048
11.01
1.1463
22.01
11.01
30.12

«Турецкий поток» признали самым опасным проектом для Киева 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Газопровод «Турецкий поток» более опасен для Украины, чем «Северный поток-2». Об этом пишет издание «Новое Время» со ссылкой на эксперта по энергетике при правительстве Украины Карела Гирмана.
Как отмечает эксперт, «Северный поток-2» оставляет Украине шанс сохранить большую часть транзита, поскольку газопровод не сможет доставлять газ покупателям из южной Европы. В то же время по «Турецкому потоку» российский газ будет доходить до Италии, Франции и стран Балканского полуострова, что лишит Киев большей части транзита.
Несмотря на это, США сосредоточились на борьбе именно с «Северным потоком-2», поскольку в этом вопросе пересекаются интересы Вашингтона и Киева. Оба государства считают, что его запуск несет экономические и экономические риски. Для США этот проект невыгоден еще и потому, что отсутствие газопровода увеличило бы спрос Европы на американский сжиженный природный газ, экспорт которого активно растет.
По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, строительство второй ветки «Северного потока-2» еще можно остановить. Это станет возможным в том случае, если санкции США выведут из игры компании, предоставляющие технологии для газопровода. Коболев пояснил, что они работают в американской акватории на глубоководной добыче углеводородов и не хотят терять американский рынок.
«Турецкий поток» — проект газопровода стоимостью семь миллиардов евро из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы. Его строительство началось в мае 2017 года вместо «Южного потока», разрешение на возведение которого в 2014-м не дала Болгария. Первая нитка трубопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для Южной Европы.
Запуск «Турецкого потока» снизит транзит газа через территорию Украины на 12-13 миллиардов кубометров ежегодно, что приведет к недополучению 500 миллионов долларов в год.
Последние новости
Итоги военного положения на Украине засекретили Названа причина переброски российских наемников в Венесуэлу Стало известно об отправке российских наемников на помощь Мадуро
Комментарии2
Экономика , В мире , Политика , СНГ , Правительство Украины
Читайте также
Видео
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение