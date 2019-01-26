Politico (США): Белый дом собирается потеснить Россию на мировом энергетическом рынке

Белый дом рассматривает возможность принятия новых президентских распоряжений для поддержки энергетической отрасли Соединенных Штатов в попытке продемонстрировать силу в противостоянии с Россией.

Обсуждаемые Белым домом шаги, — третья попытка президента Дональда Трампа оказать помощь строителям трубопроводов, — включают в себя потенциальные президентские распоряжения, которые ослабят возможности штатов по блокировке энергетических проектов и облегчат процесс создания новых трубопроводов для более эффективной транспортировки излишков добываемых внутри страны нефти и природного газа. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник администрации президента, а также другие источники, знакомые с предпринимаемыми попытками в этой области.

Трамп в течение всего своего президентского срока рассматривает энергетику как важный вопрос в области экономики и национальной безопасности. В последние недели он усилил сфокусированную на энергетике риторику в публичных выступлениях и в частных беседах, подчеркивая, что низкие цены на нефть и бензин являются свидетельством успеха его политической повестки, а также показателем того, что он не является пешкой в руках российского президента Владимира Путина

«Речь идет не только об экономическом росте и влиянии в этой области. Во многом речь идет о политике в области национальной безопасности. Нашей целью являются русские. Мы способны их переиграть», — сказал один высокопоставленный сотрудник администрации президента в беседе с корреспондентом издания «Политико» (Politico).

Однако серия президентских указов вряд ли сможет приглушить предъявляемые президенту обвинения в том, что он и его союзники пресмыкаются перед Россией. Подобный вариант маловероятен еще и по причине нависающего над Белым домом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера

Скорее всего, любой новый президентский указ, который может быть частью более широкого и постоянно откладываемого инфраструктурного плана, вызовет противодействие со стороны таких демократов, как губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), а также со стороны влиятельных республиканцев на штатном уровне, которые не хотят уступать свои полномочия в области защиты малых и больших рек федеральному правительству. А эксперты утверждают, что американский экспорт имеет мало шансов для того, чтобы вытеснить Россию с ключевых глобальных рынков.

Нефтеперерабатывающий завод в КанзасеТрамп обещал добиваться «энергетического господства Соединенных Штатов» за границей, а основанием для такого рода планов является продолжающийся уже в течение десяти лет значительный рост добычи нефти и природного газа, а также рекордные показатели в этой области. Энергетический сектор продолжает оставаться светлым пятном в экономике, которой, как считают эксперты, может угрожать рецессия.

Американские компании начали экспорт нефти с 2015 года, с того момента, когда были сняты запреты на экспорт, и в результате Соединенные Штаты превратились в одного из ведущих поставщиков энергоносителей. Однако добыча нефти в России тоже достигла рекордных уровней, и по объему экспорта черного золота она уступает только Саудовской Аравии. Кроме того, Россия является ведущим экспортером природного газа и имеет особенно сильные позиции в Европе, которая более трети потребляемого голубого топлива получает от находящегося под контролем государства «Газпрома» . Эта российская компании в прошлом году поставила рекордное количество газа в Европу и планирует увеличить его поставки на 50% в течение следующих десяти лет, укрепляя тем самым свои позиции в качестве дешевого производителя в этом регионе.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы ослабить позиции России на энергетическом рынке в Европе», — подчеркнул этот чиновник.

Однако, несмотря на давление со стороны администрации Трампа, направленное на блокирование трубопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, а также дипломатические вояжи министра энергетики Рика Перри (Rick Perry) в Восточную Европу с целью увеличения поставок американского сжиженного природного газа, эксперты утверждают, что Соединенные Штаты, скорее всего, получат лишь небольшую долю европейского рынка. Следует также отметить, что большинство американских компаний ориентированы на более прибыльный азиатский рынок.

«Этот вопрос не должен решаться на уровне Белого дома, — отметил Тим Бурсма (Tim Boersma), руководитель проекта «Глобальные рынки природного газа" Центра по глобальной политике Колумбийского университета. — В конечно итоге, речь идет о конкурирующих друг с другом частных предприятиях».

Тем не менее, Бурсма считает, что Белый дом может облегчить проведение инвестиций в энергетический рынок. По его мнению, растущие объемы глобального предложения и расширение рынка торговли природным газом, — на обоих процессах можно заметить отпечатки пальцев Соединенных Штатов, — изменили рынки, а также те методы, которые использовал в своей работе «Газпром».

У Трампа пока неоднозначный послужной список в том, что касается трубопроводов. Одно из его первых действий с помощью указов состояло в попытке отмены решения администрации Обамы об отказе от реализации планов строительства спорного трубопровода «Дакота аксесс пайплайн» (Dakota Access Pipeline), а также о выдаче разрешения на строительство трубопровода «Кистоун экс-эл» (Keystone XL), хотя планы по реализации этого спорного проекта погрязли в судебных разбирательствах. А в августе 2017 года он подписал президентское распоряжение, позволяющее отказаться от экологической экспертизы и разрешить реализацию инфраструктурных проектов, включая строительство трубопроводов. Однако планы по строительству таких трубопроводов как «Маунтэн велли» (Mountain Valley) и «Атлантик коуст» (Atlantic Coast) в восточных штатах тоже натолкнулись на препятствия, поскольку суды отказались принимать экологические заключения администрации Трампа, признав их недостаточными.

Новыми инициативами Белого дома руководит Фрэнсис Брук (Francis Brooke), сотрудник Национального экономического совета (National Economic Council), занимающийся вопросами энергетики и инфраструктуры. Решение относительно того, какие проекты будут включены в президентские распоряжения, пока не принято, и некоторые сотрудники Белого дома надеются представить их этой зимой в рамках более широкой инициативы по продвижению законопроекта в области инфраструктуры, который может рассчитывать на значительную поддержку в Конгрессе. Однако чиновники предупреждают, что время принятия президентских распоряжений может быть изменено, и частично это связано с продолжающимся «шатдауном», с закрытием правительства.

Высокопоставленные сотрудники Белого дома провели на прошлой неделе встречу для обсуждения стратегии по реализации широкой инфраструктурной инициативы, на которой также рассматривались вопросы в области энергетики.

По информации от осведомленного источника, в дополнении к ускорению строительства трубопроводов обсуждаемое в настоящее время второе президентское распоряжение предусматривает изменение правил, предложенных в период правления Обамы относительно соответствия одному из положений Закона о чистой воде (Clean Water Act). По мнению этого источника, подобный шаг направлен на ограничение полномочий преимущественно демократических губернаторов, включая губернатора Куомо, которые используют этот закон для блокирования энергетических проектов.

Перри подверг критике штат Нью-Йорк за использование содержащегося в Законе о чистой воде так называемого Раздела 401о сертификации для блокирования строительства трубопровода «Конститьюшн пайплайн» (Constitution Pipeline), предназначенного для транспортировки природного газа на северо-восток. По его мнению, реализация этого проекта является «вопросом национальной безопасности», который перевешивает «озабоченности политического характера» в Олбани.

Сотрудники президентской администрации также связываются с дружественными республиканскими губернаторами и заверяют их в том, что никакие изменения правил не будут затрагивать суверенитет штатов, поскольку многие законодатели на западе страны подняли тревогу по поводу такой возможности.

Однако изменение методологических принципов Закона о чистой воде — к этому уже давно стремятся сторонники консервативных взглядов в Вашингтоне, — скорее всего, создаст проблемы в области законодательства.

«Они очень озабочены, — так и должна реагировать каждая администрация, — тем, чтобы любые предпринимаемые ими действия успешно проходили юридическую проверку», — отметил Кристофер Гуйт (Christopher Guith), старший вице-президент по вопросам политики Глобального энергетического института при Торговой палате США (U. S. Chamber of Commerce's Global Energy Institute).

Если говорить более широко, то связывание экономических амбиций и амбиций в области безопасности Белого дома с его энергетической политикой является рискованным предложением. В настоящее время в Соединенных Штатах низкие цены на нефть и природный газ, однако неожиданный их разворот, — даже вызванный событиями за пределами президентского контроля, в том числе из-за кризиса на Ближнем Востоке, — может предоставить оппонентам Трампа дополнительные аргументы против него во время президентской кампании.

Представители энергетической отрасли также сообщают Белому дому о своем недовольстве 25-процентным тарифом Трампа на импортируемую сталь, поскольку из-за этого реализация некоторых новых проектов становится слишком дорогой. Они также недовольны тем, что правительственный шатдаун заставляет Министерство торговли отправлять в отпуск сотрудников, занимающихся вопросами освобождения от тарифов для таких компаний как «Экксон Мобил», «Шелл» и «Бритиш петролеум».

Администрация Трампа уже много раз использовала возможности исполнительной ветви власти для стимулирования экономики. Помимо одобрения строительства трубопровода «Дакота аксесс пайплайн» она отменила правила о загрязнении воздуха при проведении гидроразрыва пластов при добыче сланцевого газа на федеральных землях, открыла часть территории Национального арктического заповедника (Arctic National Wildlife Refuge) для проведения буровых работ, а также облегчила экологические требования. Президент также предпринял шаги, направленные на отказ от политики администрации Обамы в области окружающей среды и климата, включая сделанное им заявление о желании выйти из Парижского соглашения, а также о сокращении предлагаемых ограничений для электростанций по выбросу в атмосферу двуокиси углерода.

Что касается энергетической отрасли, то любое расширение сети трубопроводов — для транспортировки нефти и природного газа с Пермского месторождения (Permian Basin Fields) на западе штата Техас и в штате Нью-Мексико до удаленных рынков или от сланцевого месторождения Марселлус (Marcellus Shale) в Пенсильвании до северо-востока — является весьма приоритетной задачей.