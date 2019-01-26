Анонсировано открытие двух новых заводов на Курилах

В рамках программы развития Курил в 2019 году будут открыты новое рыбообрабатывающее производство в селе Крабозаводском на острове Шикотан и завод по производству рыбной муки и жира в Южно-Курильске на острове Кунашир, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Заводы «планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году», передает ТАСС

Указывается, что «в завод в Южно-Курильске инвестировано 1,8 млрд рублей, в Крабозаводском — 2,82 млрд рублей».

По информации правительства, всего на Курилах в данный момент реализуются восемь крупных инвестпроектов на общую сумму 18 млрд рублей.

В пресс-службе также напомнили, что в рамках трехлетней программы развития инфраструктуры Курильских островов врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу удвоить объемы ввода дорог с твердым покрытием.

«В рамках исполнения указанного поручения в настоящее время проектируются более 20 объектов улично-дорожной сети, основных магистралей, а ряд участков будут введены буквально в течение текущего года», — отметили в правительстве.

Также на Курилах проектируются новые взлетные полосы, ожидается поставка двух самолетов для местных воздушных линий. Начато строительство двух грузопассажирских судов, запланирована реконструкция Южно-Курильского и Малокурильского портпунктов с увеличением протяженности причальных стенок.

Кроме того, на Курильских островах запроектировано более десяти объектов социальной сферы: библиотека, дом культуры, детские сады и школы. В ближайшие два года на островах начнется строительство пяти новых больниц, амбулаторий и акушерских пунктов.

Основная часть мер, направленных на поступательное развитие курильских муниципалитетов, реализуется в рамках областной государственной программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы».

В ходе программы уже удалось реализовать более двух десятков проектов в сфере развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, решения кадровых проблем, содействия развитию бизнеса.

В течение трех лет в развитие островов государство вложит около 11 млрд рублей.

Ранее Лимаренко заявлял, что трехлетняя программа развития инфраструктуры на Курилах исключает любые рассуждения о возможной передаче островов Японии.

Напомним, Москва и Токио много лет ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Как неоднократно заявлял МИД , российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Лидеры подтвердили готовность работать на основании Совместной декларации 1956 года. После встречи Кремль рассказал о позиции сторон по мирному договору. В Токио также прокомментировали переговоры.