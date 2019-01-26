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Россия сократила импорт продовольственных товаров 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Россия значительно сократила импорт основных продовольственных товаров. Исключение составили сыр, творог, белый сахар и растительное масло.
Таковы данные Федеральной таможенной службы за 11 месяцев прошлого года.
Так, импорт мяса (помимо птицы) с января по ноябрь снизился на 37% по сравнению с предыдущим аналогичным показателем 2017 года. Импорт составил 367,6 тыс. т.
Ввоз мяса птицы сократился на 10,3% (189,9 тыс. т). Рыбы — на 3,9% (363,1 тыс. т).
Импорт сливок и молока упал на 33,7%, сливочного масла — на 15,6%.
При этом импорт сыров и творога увеличился на 18,1%, Импорт растительного масла — на 13,1%. Кроме того выросли поставки из-за рубежа яблок, бананов и цитрусовых.
Летом прошлого года вице-премьер РФ Алексей Гордеев заявил, что проблема импортозамещения в России практически решена.
В 2014 году, после возвращения Крыма, отдельные страны Запада ввели санкции против России. Возникла необходимость обеспечить страну собственным продовольствием.
Комментарии
Экономика , Алексей Гордеев , Федеральная таможенная служба
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