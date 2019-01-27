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Саудовский принц готовит масштабную реформу на $425 млрд 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Reuters
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман готовит масштабный план реформ на $425 млрд, передает Bloomberg.
Как отмечается, эти средства будут вложены в инфраструктуру, энергетику, а также другие отрасли промышленности. В связи с этим будут заключены около 70 крупных сделок.
Уточняется, что принц намерен привлечь инвестиции к 2030 году.
Детали своего плана Мухаммед бин Сальман представит в понедельник, 28 января.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии провели перестановки после убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
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