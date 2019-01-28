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Исследование: США почти достигли досанкционного уровня торговли с Россией 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
США по итогам 2018 года показали один из лучших результатов по восстановительному росту торговли с Россией среди стран "санкционного лагеря", товарооборот двух стран достиг 92,6% от досанкционного уровня 2013 года, говорится в исследовании компании FinExpertiza, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Основной повесткой внешнеторговых взаимоотношений России и США на протяжении последних лет были санкции, однако сейчас прагматизм в торговых отношениях выходит на первый план. По расчетам FinExpertiza, годовой товарооборот между странами в 2018 году составил 25,58 миллиарда долларов… США показывают один из лучших результатов по восстановительному росту товарооборота", — отмечают авторы исследования.
В 2013 году Россия покупала у США в основном оборудование — 11,84% всего товарооборота, транспортные средства — 11,6%, а также инструменты для различных отраслей (оптические, контрольные, медицинские и другие) — 5,2%. Продукция фармацевтической промышленности составляла порядка 2,38% товарооборота.
В 2017 году топ-5 основных товарных позиций остался таким же, однако объемы ввоза в Россию значительно сократились. Доля ввоза оборудования упала до 9,5% от всех объемов товарооборота, но стоимость в долларах снизилась на 32,8%. Объемы закупки наземного транспорта снизились на 51,2% (их доля в 2017 году от всего товарооборота — 6,7%), инструментов — на 30,3% (доля в 2017 году — 4,3%).
По сравнению с 2013 годом значительно выросли объемы поставки в США российских черных металлов (практически в два раза) и драгоценных камней (на 64%), на 6% вырос объем поставляемой в США нефти (ее доля в общем товарообороте составляет порядка 17%, в экспорте — 34%), указывается также в исследовании.
"Ничего личного, просто бизнес — так можно охарактеризовать ситуацию с товарооборотом между США и Россией. Страна, которая активнее всего говорит об антироссийских санкциях, стала одним из лидеров восстановления товарооборота с нашей страной. Следует отметить, что за время санкций Россия нарастила долю экспорта в торговле со Штатами с 40% до 49%, доля импорта упала с 60% до 51%. Сейчас мы торгуем с США практически на паритетной основе", — отмечает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.
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