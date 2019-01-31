Доллар может подешеветь на рубль

Михаил Поддубский. Доллар сегодня может подешеветь на рубль благодаря решению американского Федрезерва по ключевой ставке, считает аналитик Промсвязьбанка

Накануне ФРС оставил ставку неизменной (2,25-2,5%). При этом его председатель Джером Пауэлл на последовавшей пресс-конференции не упомянул о том, что ждет повышения ставки в будущем, о чем не раз говорил ранее. Не было упоминания об этом и в сопроводительном заявлении регулятора.

Впрочем, как отмечает Поддубский, рынок и до заседания невысоко оценивал вероятность даже одного повышения ставки в 2019 году — примерно в 20%. Теперь же оценка упала вдвое — до 9-10%.

Последствием решения ФРС стало падение индекса доллара и укрепление валют развивающихся стран по отношению к американской. Например, рубль укреплялся до 65,5.

По мнению Михаила Поддубского, российская валюта имеет потенциал и для дальнейшего восстановления, однако есть у нее и сдерживающие факторы для этого, например, неопределенность вокруг торговых переговоров США и Китая.