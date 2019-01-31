Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.60
$
65.50
75.15
75.23
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
61.99
+0.19 Золото
1322.49
+0.14 РТС
1218.45
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
31.01
1.1481
+0.0089
17.01
1.1391
28.01
17.01
06.01

Доллар может подешеветь на рубль 

Рамблер + ещё 30 14 часов назад
Доллар сегодня может подешеветь на рубль благодаря решению американского Федрезерва по ключевой ставке, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Накануне ФРС оставил ставку неизменной (2,25-2,5%). При этом его председатель Джером Пауэлл на последовавшей пресс-конференции не упомянул о том, что ждет повышения ставки в будущем, о чем не раз говорил ранее. Не было упоминания об этом и в сопроводительном заявлении регулятора.
Впрочем, как отмечает Поддубский, рынок и до заседания невысоко оценивал вероятность даже одного повышения ставки в 2019 году — примерно в 20%. Теперь же оценка упала вдвое — до 9-10%.
Последствием решения ФРС стало падение индекса доллара и укрепление валют развивающихся стран по отношению к американской. Например, рубль укреплялся до 65,5.
По мнению Михаила Поддубского, российская валюта имеет потенциал и для дальнейшего восстановления, однако есть у нее и сдерживающие факторы для этого, например, неопределенность вокруг торговых переговоров США и Китая.
«При текущем новостном фоне пара доллар/рубль может сместиться в диапазон 65-65,5», — прогнозирует эксперт.
Комментарии1
Экономика , Видео , Михаил Поддубский , ФРС , Промсвязьбанк
Читайте также
Видео
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Россиян возмутили газовые проверки
Личный счет Общество
Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым
Компании Статьи
Из украинцев выбьют долги за газ
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение