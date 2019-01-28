До 60 и ниже: американские сланцевики в ужасе от дешевой нефти

Нынешние цены на нефть абсолютно не устраивают американских сланцевых производителей. Стоимость WTI должна стабильно держаться около 60 долларов за баррель, в противном случае инвестиции в этот сектор придется свернуть, заявил глава Hess — одной из ведущих сланцевых компаний в США. Аналитики и участники рынка уверены: дешевая нефть грозит сланцевикам повторением ценового кризиса 2015 года и новой волной банкротств.

Обвал нефти

Пик нефтяного ралли пришелся на конец сентября и начало октября прошлого года: рынку обещали 100 долларов за баррель и выше, но уже менее чем через месяц от оптимизма не осталось и следа. Цены упали на четверть: марка Brent, которая котировалась по 85 долларов за баррель, сегодня торгуется на уровне 60 долларов.

Одна из основных причин такого развития событий — избыток предложения: к концу года добыча превышала спрос на 0,4 миллиона баррелей в сутки. Сейчас цены в очередной раз обвалились. Котировки подкосило снижение прогноза МВФ по росту глобальной экономики до минимумов за три года.

Лондонская Brent стоит около 61 доллара за баррель, а нефть еще одной эталонной марки — западнотехасская WTI — котируется в районе 52 долларов (в ходе серии обвалов в ноябре и декабре цена опускалась и до 42 долларов).

Ниже уже не надо

Нынешнее "хрупкое восстановление" и близость стоимости американской нефти к критическим 50 долларам за баррель особенно нервирует сланцевых производителей. Большинство их проектов нерентабельны при такой цене.

В конце ноября Трамп приветствовал падение нефтяных котировок, поблагодарив за это Саудовскую Аравию, и призвал "опускаться ниже".

"Цены на нефть снижаются. Отлично! Какое уменьшение налогов для Америки и для мира! Наслаждайтесь! 54 доллара, а было 82 доллара", — написал он в твиттере.

Уже тогда было ясно, что американским нефтяникам радоваться особо нечему: низкие цены грозят подкосить развитие бизнеса сланцевиков, вынуждая их сокращать капитальные затраты и вложения в инфраструктуру.

Режут бюджеты

С декабря производители "сланца" вошли в режим жесткой экономии, урезав бюджеты на 2019-й — впервые за последние три года. Крупные сланцедобытчики Centennial Resource Development, Diamondback Energy и Parsley Energy сократили годовые расходы примерно на 15 процентов.

"Для запуска новых проектов цена WTI должна стабильно держаться в районе 60 долларов за баррель", — подчеркнул глава одной из крупнейших американских сланцевых компаний Hess Джон Хесс на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Именно столько нужно сланцевикам, чтобы запускать новые проекты. Если котировки опускаются ниже, инвестиции нецелесообразны.

Впрочем, даже при благоприятной ценовой конъюнктуре потенциал сланцевой добычи жестко ограничен. По прогнозу Хесса, в ближайшие годы у сланцевиков есть все шансы нарастить долю в глобальном предложении до десяти процентов, но затем рост прекратится — в связи с выработкой запасов.

Между тем, как показало исследование The Wall Street Journal , сланцевики и сегодня не блещут продуктивностью. Проанализировав около 16 тысяч скважин в Техасе и Северной Дакоте, издание пришло к выводу: крупнейшие американские компании добывают заметно меньше сланцевой нефти и газа, чем обещали инвесторам. Таким образом, рентабельность освоения запасов углеводородов методом гидроразрыва пласта оказалась под большим вопросом.

Скважины истощаются

Один из крупнейших игроков глобального нефтяного рынка, нефтесервисная Schlumberger, тоже полна пессимизма. Глава компании Паал Кибсгаард предупредил: сегодняшнее сокращение вложений обернется снижением объема буровых работ.

Кроме того, особенность этой отрасли — быстрое истощение скважин. Вскоре после завершения бурения добыча на сланцевых месторождениях резко падает, и о первоначальной производительности можно только вспоминать.

Чтобы это компенсировать, компании должны увеличивать число новых скважин, что нереально без дополнительных расходов, отмечает Кибсгаард. А инвесторы продают акции компаний, увеличивших буровые бюджеты, — ведь рассчитывать на рост котировок таких бумаг не приходится. В результате сокращение инвестпрограмм в отрасли все больше ускоряется.

Аналитики предупреждают: если цена WTI не поднимется выше 60 долларов за баррель, очень скоро сланцевики столкнутся с новой волной банкротств, подобно той, что прокатилась по рынку в 2015 — 2017 годах.