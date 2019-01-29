Германия выступила в защиту «Северного потока — 2», пишут «Ведомости»

Германия передала в Еврокомиссию юридическое заключение на проект поправок в Газовую директиву ЕС , в котором заявила, что попытка регулировать проект "Северный поток-2" противоречит европейскому и международному законодательству, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Разработанные Еврокомиссией поправки в Газовую директиву предусматривают возможность распространения норм европейского энергетического законодательства на газопроводы из третьих стран в Европу. В частности, чиновники могут получить право требовать разделения функций поставщика и транзитера или допуска к трубе третьих сторон. В первую очередь поправки ударили бы по проекту газопровода "Северный поток-2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который предполагается проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.

"Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений", — цитирует газета заключение Германии.

ЕК не представила "никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям энергетического союза", говорится в документе.

По мнению ФРГ, в поправках вообще нет никакой необходимости. Действие европейского законодательства в полной мере распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории Евросоюза подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла инициативу распространить на трубопроводы, импортирующие в Европу газ, требования о разделении поставщика и транзитера или "допуске третьих сторон". Степень юридической проработки предложенных изменений вызывает у Германии большие сомнения. Они "неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права", говорится в заключении.

Основания для исключений из новых правил, которые Еврокомиссия уже сделала для ряда существующих газопроводов, немецкие юристы считают "слишком расплывчатыми". Если поправки все же будут приняты до окончания строительства "Северного потока-2", для новой трубы "Газпрома" все равно должно быть сделано исключение. Инвестиционное решение по ее строительству принималось значительно раньше, и финансирование проекта также уже началось, говорится в заключении Германии.

Как сообщает газета, отдельное беспокойство у Германии вызывает тот факт, что новый проект создает предпосылки для получения Еврокомиссией эксклюзивных полномочий в регулировании внутреннего рынка газа, хотя до сих пор область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран ЕС. Германия повторно требует от юридической службы ЕС письменного заключения на проект, т.к. он вызывает слишком много вопросов и создает "конфликт правоприменения". Ранее представители Еврокомиссии говорили, что не видят смысла в дополнительной экспертизе со стороны юристов ЕС.