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Польше придется согласовывать с Газпромом прокладку газопровода Baltic Pipe 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Проект Варшавы по строительству газопровода Baltic Pipe из Норвегии через Данию в Польшу придется согласовывать с Газпромом, заявил аналитик по энергетике варшавского консультанта Polityka Insight Роберт Томашевский.
Дело в том, что в водах Балтики Baltic Pipe, строящийся для снабжения Польши и соседних стран норвежским, а не российским газом, пересечется с газопроводом «Северный поток — 2», против реализации которого боролась Польша.
«Пересечение с Nord Stream 2 очень важно. Gaz-System надо будет заключить соглашение с Газпромом по этому вопросу», — заявил The Financial Times Томашевский.
По его словам, это технический вопрос, но Газпром «может отсрочить его или сделать весь этот процесс более длительным», передает «Интерфакс».
Baltic Pipe является проектом газопровода, который свяжет месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Летом прошлого года инвесторы строительства газопровода выбрали место для его прокладки. Мощность газопровода будет составлять порядка 10 млрд кубометров в год. Строительство планируется начать в 2020 году и завершить в 2022 году.
При этом Польша активно выступает против строительства российского «Северного потока — 2», хотя и признает, что остановить прокладку газопровода невозможно.
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Экономика , В мире , Европа , Газпром , Financial Times , Интерфакс
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