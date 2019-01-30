«Нет» «жесткому» Brexit и «бэкстопу». Парламент Британии определил дальнейший курс Brexit

Депутаты британского парламента во вторник одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС . Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" — спорном защитном механизме, который не должен допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Последнее и наиболее важное предложение было внесено консерватором Грэмом Брейди и вовсю поддерживалось правительством. Как подчеркивают в этой связи эксперты, результаты состоявшегося во вторник, 29 января, голосования нельзя назвать никак иначе, кроме как чистой победой главы консервативного правительства Терезы Мэй . Неожиданный успех премьера, еще недавно потерпевшего в Палате общин поражение, выглядит еще значительнее, если учесть, что правительству удалось нейтрализовать опасные для него поправки, которые могли отодвинуть дату Brexit, расширить полномочия парламента или открыть путь ко второму референдуму.

При этом Мэй удалось не только взять верх над собственной партией, которая еще в декабре 2018 года пыталась объявить ей вотум недоверия, но и значительно усилить свои позиции в переговорах с Брюсселем. Мандат на их возобновление, по сути, и был выдан Мэй парламентом, впервые четко заявившим о том, что именно нужно изменить в проекте сделки с ЕС, чтобы Палата общин наконец его поддержала.

При этом премьер-министр признала, что возобновляющиеся переговоры с Брюсселем не будут простыми. В самом же Евросоюзе официальные лица стремительно отреагировали на результаты голосования, в который раз заявив, что достигнутое с Великобританией соглашение пересмотру не подлежит. Однако в краткосрочной перспективе для Мэй это не столь важно — чувствуя за собой поддержку парламента, она теперь может активнее диктовать свои условия Брюсселю и попытаться выторговать для своей страны лучшие условий Brexit.

Битва за поправки

Всего члены Палаты общин внесли на рассмотрение парламента 14 поправок к биллю о Brexit, из которых до голосования дошли семь. Путь к данной парламентской процедуре открылся после того, как 15 января народные избранники отвергли утвержденный лидерами европейского сообщества проект сделки между Великобританией и Евросоюзом. После этого Мэй дала депутатам возможность сформулировать свои предложения, на основании которых правительство должно было определиться с дальнейшим ходом процесса Brexit, до которого остается уже меньше двух месяцев. Количество поправок отражает и многообразие подходов к проблеме, и внутрипартийную борьбу, которая не стихает ни среди находящихся у власти, но не имеющих парламентского большинства тори , ни в рядах оппозиционеров- лейбористов

Три инициативы, которые предусматривали перенос даты Brexit c 29 марта на более поздний срок — вплоть до конца декабря 2019 года — были отвергнуты. Не удались и планы "парламентского бунта": Палата общин отклонила обе поправки (одну внесла оппозиция, другую — проевропейски настроенные консерваторы), которые, по сути, передали бы контроль за процессом Brexit из рук правительства в руки законодателей.

При этом 318 голосами против 310 была одобрена поправка Кэролайн Спелман, призванная исключить возможность Brexit без сделки. Она добавляет в текст билля слова о том, что выход страны из состава ЕС без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с Брюсселем должен быть отвергнут, не уточняя, впрочем, как именно это должно быть сделано. Данная поправка не имеет обязывающей силы, и в теории Мэй может проигнорировать мнение парламентского большинства по данному вопросу, однако на практике едва ли на это пойдет. Так называемого жесткого Brexit (без сделки с ЕС), последствиями которого регулярно пугают население британские СМИ, не хочет ни парламент, ни сама Мэй, однако ее кабинет выступал против поправки, которая значительно ограничивает ему пространство для маневра в переговорах с ЕС.

Ключевое значение имело последнее, седьмое за день, голосование по последней из поправок, касающейся главной для парламента проблемы — вопроса об ирландской границе. Принятая 317 голосами против 301 поправка Брэйди подразумевает, что вместо механизма "бэкстоп", вызывающего протесты, в соглашении будет упомянута некая "альтернативная договоренность", не допускающая появления жесткой границы на острове Ирландия. Какие формулировки использует кабмин, чтобы задобрить и недовольных парламентариев, и европейских чиновников, пока не ясно, однако, если верить хорошо осведомленным экспертам, команда Мэй активно консультируется по этому вопросу с ведущими юристами и специалистами по конституционному праву.

Механизм североирландского "бэкстопа" и стал основной причиной, по которой Палата общин с разницей в 230 голосов две недели назад не поддержала проект сделки по Brexit. "Бэкстоп" подразумевает, что Ольстер будет автоматически оставаться членом таможенного союза и единого рынка ЕС, если стороны не смогут договориться по вопросу о прозрачности границы между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и Республикой Ирландия, остающейся членом европейского сообщества. Как лейбористы, так и тори-евроскептики боятся того, что данный пункт соглашения сделает Лондон заложником Брюсселя, который сможет бесконечно продлевать "бэкстоп", оттягивая тем самым окончательный выход Великобритании из Евросоюза. Существуют также опасения по поводу того, что упомянутый режим, при котором Ольстер будет теснее связан с ЕС, чем остальные части Великобритании, подорвет территориальную целостность страны.

Экспертное мнение

Как считают эксперты, во вторник Мэй имела полное право покинуть парламент с улыбкой на лице, так как она одержала явную победу — и в собственной Консервативной партии, и перед лицом Брюсселя.

"В целом позиция Терезы Мэй усилилась, так как ее соглашение о выходе из ЕС довольно необычным образом получило поддержку, — рассказал в разговоре с корреспондентом ТАСС главный редактор и издатель журнала Politics First политолог Маркус Пападопулос. — Палата общин отвергла возможность Brexit без сделки — этого варианта больше нет, была отвергнута и возможность продлить срок выполнения статьи 50 [Лиссабонского договора, регулирующего процедуру выхода из ЕС]. Кроме того, и это, пожалуй, самое важное, Палата в лице 317 своих членов, по сути, заявила о том, что если Брюссель пойдет на уступки, касающиеся "бэкстопа", то через пару недель депутаты проголосуют за соглашение Мэй". "Так что после голосования Тереза Мэй покидала парламент с легкой улыбкой на лице, определенно находясь в лучшем положении, чем несколько недель назад", — обратил внимание эксперт.

По словам Пападопулоса, если кабинет Мэй в одностороннем порядке внесет изменения в проект текста соглашения с ЕС, убрав из документа упоминания "бэкстопа", и такую сделку поддержит парламент, Лондон перехватит инициативу у Брюсселя. "Тереза Мэй сможет сказать Евросоюзу, что он должен что-то сделать и проявить гибкость", — отметил эксперт. В ином случае, полагает Пападопулос, в глазах британцев уже позиция ЕС, а не собственного парламента, станет главным препятствием на пути к "полюбовному" варианту Brexit.

Весьма вероятное решение Евросоюза блокировать обновленную версию соглашения выставит сообщество "в далеко не лучшем свете", а жесткая переговорная позиция Мэй, напротив, прибавит ей очков на родине, полагает собеседник агентства. В этой связи, заметил Пападопулос, доселе непоколебимая позиция европейского сообщества в этом вопросе вполне может "слегка поменяться" после очередного визита Мэй в Брюссель.

Падение фунта

Несмотря на оптимизм аналитиков, фунт стерлингов, впрочем, отреагировал на итоги вечернего голосования в Палате общин весьма болезненно, продемонстрировав самое сильное падение в 2019 году. Британская валюта потеряла 0,8% своей стоимости по отношению как к евро, так и к доллару — до отметок €1,1421 за фунт и $1,3048 за фунт.

Несмотря на принятую парламентом поправку, призванную исключить возможность крайне неприятного для британской экономики Brexit без сделки, Мэй поспешила заявить, что волеизъявления Палаты общин по этому вопросу еще недостаточно, чтобы данный сценарий не рассматривался вообще. Это, безусловно, тревожный сигнал для рынка, учитывая, что в последние недели курс фунта рос как раз на ожиданиях того, что депутаты заставят Мэй полностью отказаться от жесткого варианта Brexit, предполагающего отсутствие сделки с ЕС.