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Медведев подписал постановление о создании ТОР в городе Галич 

РИА Новости + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городе Галич Костромской области.
"Я подписал постановление правительства о создании такого рода территории в городе Галич Костромской области, поскольку это монопрофильное территориальное образование и там используется форма этого ТОРа так же, как это делается в ряде случаев на Дальнем Востоке", — сказал Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.
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Экономика , Политика , Дмитрий Медведев
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