Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городе Галич Костромской области.
"Я подписал постановление правительства о создании такого рода территории в городе Галич Костромской области, поскольку это монопрофильное территориальное образование и там используется форма этого ТОРа так же, как это делается в ряде случаев на Дальнем Востоке", — сказал Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.