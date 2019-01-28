Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.32
75.50
75.57
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.50
75.08
Индексы и котировки Brent
60.09
+0.03 Золото
1301.97
+0.20 РТС
1179.53
–0.49
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.1433
–0.0036
14.01
1.1469
24.01
14.01
02.01

Численность безработных за неделю увеличилась на 3,2% 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Численность официально зарегистрированных безработных за неделю увеличилась на 3,2% и составила почти 692 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда России.
"С 16 по 23 января 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 3,2% и составила 691 930 человек, что является сезонным фактором. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 765 тыс. человек", — говорится в сообщении.
В 77 регионах отмечен рост численности безработных, в шести — снижение, отметили в министерстве. Наибольший рост наблюдался в Удмуртской и Чувашской республиках, в Сахалинской, Астраханской, Ульяновской, Курской и Новосибирской областях, республиках Тыва, Крым, Алтай.
Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках составила 114 659 человек, сообщили в Минтруде.
ТАСС: последние новости
FT: пересечение трасс Baltic Pipe и "Северного потока-2" может потребовать допсоглашения Медведев подписал постановление о создании ТОР в городе Галич Костромской области Орешкин заявил, что рост инфляции сохранится на протяжении первого квартала
Комментарии2
Экономика , Минтруд
Читайте также
Видео
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
Дерипаска потерял контроль над активами
Компании
Греф обрадовал россиян прогнозами по ипотеке
Недвижимость
«Лишимся российского газа»: Киев испугался «Турецкого потока»
Компании Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение