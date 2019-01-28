Численность безработных за неделю увеличилась на 3,2%

Численность официально зарегистрированных безработных за неделю увеличилась на 3,2% и составила почти 692 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда России.

"С 16 по 23 января 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 3,2% и составила 691 930 человек, что является сезонным фактором. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 765 тыс. человек", — говорится в сообщении.

В 77 регионах отмечен рост численности безработных, в шести — снижение, отметили в министерстве. Наибольший рост наблюдался в Удмуртской и Чувашской республиках, в Сахалинской, Астраханской, Ульяновской, Курской и Новосибирской областях, республиках Тыва, Крым, Алтай.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках составила 114 659 человек, сообщили в Минтруде.