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Россияне не верят в способность ЦБ «уронить» рубль 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян не верит в резкое падение курса рубля из-за решения Центрального банка возобновить отложенные в 2018 году покупки валюты. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
По мнению 40% респондентов, рубль не рухнет, так как ЦБ покупал валюту на открытом рынке и ранее, и к краху это не приводило.
Между тем 37% опрошенных уверены, что российская валюта не устоит, однако не только по причине решения ЦБ, но и под влиянием других факторов.
23% пользователей Рамблера признались, что не следят за курсами валют, так как те их не интересуют.
В опросе поучаствовали 1746 человек.
Утром 25 января ЦБ сообщил о возобновлении с 1 февраля отложенных в 2018 году покупок валюты в рамках бюджетного правила. Ряд экспертов интерпретировали планы регулятора как сигнал о намерении остановить укрепление рубля, длившееся с начала 2019 года.
Экономика , Центральный банк России
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