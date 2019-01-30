Нефть будет дорожать из-за санкций США

Нефть марки «Брент» может подорожать до 62 долларов за баррель в краткосрочной перспективе и до 65-и к концу марта, считают в Промсвязьбанке

По итогам вчерашних торгов «Брент» выросла в цене на 2,3% до 61,4 доллара. По мнению аналитика Промсвязьбанка Владимира Лящука, этому поспособствовал рост рисков уменьшения мирового предложения нефти в результате введения США санкций против венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA.

По этой же причине, прогнозирует эксперт, нефть в краткосрочной перспективе может подорожать до 62 долларов.

К концу первого квартала 2019 года, считает коллега Лящука Роман Антонов , нефтяные котировки способны преодолеть отметку в 65 долларов за баррель.