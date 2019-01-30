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Нефть будет дорожать из-за санкций США 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Нефть марки «Брент» может подорожать до 62 долларов за баррель в краткосрочной перспективе и до 65-и к концу марта, считают в Промсвязьбанке.
По итогам вчерашних торгов «Брент» выросла в цене на 2,3% до 61,4 доллара. По мнению аналитика Промсвязьбанка Владимира Лящука, этому поспособствовал рост рисков уменьшения мирового предложения нефти в результате введения США санкций против венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA.
По этой же причине, прогнозирует эксперт, нефть в краткосрочной перспективе может подорожать до 62 долларов.
К концу первого квартала 2019 года, считает коллега Лящука Роман Антонов, нефтяные котировки способны преодолеть отметку в 65 долларов за баррель.
Это, добавил аналитик, может увеличить стоимость акций компаний российского нефтегазового сектора, например, «Лукойла» и «Газпрома».
Экономика , Роман Антонов , Газпром , Промсвязьбанк , Лукойл
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