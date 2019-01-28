Кабмин поддержал блокировку сайтов финансовых пирамид

В частности, предлагается законодательно наделить ЦБ полномочиями на подачу заявления в суд. Кроме того, необходимо согласовать сроки, предоставляемые провайдеру и владельцу сайта для устранения нарушений.

Принятие закона не потребует бюджетных расходов, однако его реализация может повлечь за собой дополнительную нагрузку на Роскомнадзор и потребовать выделения средств, сообщает РИА Новости