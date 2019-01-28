Кабмин поддержал блокировку сайтов финансовых пирамид 

Правительство России поддержало законопроект о досудебной блокировке Банком России мошеннических сайтов, принятый Госдумой в первом чтении. При этом парламентарии сочли целесообразным внести ряд доработок ко второму чтению.
В частности, предлагается законодательно наделить ЦБ полномочиями на подачу заявления в суд. Кроме того, необходимо согласовать сроки, предоставляемые провайдеру и владельцу сайта для устранения нарушений.
Принятие закона не потребует бюджетных расходов, однако его реализация может повлечь за собой дополнительную нагрузку на Роскомнадзор и потребовать выделения средств, сообщает РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что правительство РФ дало положительное заключение на законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид. Решение об этом должен будет принимать ЦБ.