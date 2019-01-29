В Венесуэле рассказали о беззащитных российских инвестициях

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, Гуайдо отметил, что у Россия и Китай вложили миллиарды в свои интересы в Венесуэле. «Но Мадуро… не защищает инвестиции», — сказал он.

25 января Россия отказалась признавать Гуайдо президентом. Посол в Каракасе Владимир Заемский пояснил, что Москва признает результаты президентских выборов в стране в мае 2018 года, на которых победу одержал Николас Мадуро. Кроме того, то, что Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, «абсолютно противоречит букве и духу основного закона».

Китай поддержал позицию России, проголосовав в Совбезе ООН против предложенной Вашингтоном повестки, по которой США призвали поддержать парламент Венесуэлы, во главе которого стоит Гуайдо.

Ранее 29 января США ввели санкции в отношении Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDSVA. Венесуэле дозволяется торговать нефтью с американскими компаниями, однако деньги пойдут на замороженные счета. Ограничения будут сняты, когда Венесуэлу возглавит временный глава государства, которым Вашингтон считает лидера оппозиции Хуана Гуайдо, либо будущее законно избранное правительство, которое решится на борьбу с коррупцией.