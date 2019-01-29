США и Польша хотят сорвать «Северный поток — 2». Дело не только в России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надежды предотвратить реализацию проекта "Северный поток — 2" тают. Варшава пыталась сорвать строительство газопровода, хотя он выгоден Европе. "Северный поток — 2" снижает значение Украины как транзитной страны, но основная интрига вовсе не в этом.

Три державы и одна Польша

Моравецкий объяснил, что в газопроводе заинтересованы "две мощные страны, одна из которых является мировой державой — Россия, а другая — Германия, четвертая экономика мира".

"Это два могущественных государства, им нелегко что-либо запретить", — подчеркнул польский премьер.

Проект в целом он назвал "эгоистической деятельностью". О том, что "Северный поток — 2" — проявление некоего "эгоизма", Варшава говорит давно. Хотя экономические интересы Польши газопровод никак не затрагивает.

Официально Варшава выражала опасения по поводу укрепления позиций "Газпрома" Европейском союзе . Польские политики предпринимали попытки ослабить зависимость от российского топлива, декларируя то готовность построить "трубу" из Норвегии, то намерение закупать сжиженный газ у Катара. Проекты эти не воплотились в жизнь по одной простой причине — они были фантастически дорогими.

Через польскую территорию проходит газовая магистраль "Ямал — Европа" мощностью больше 30 миллиардов "кубов" (проектная мощность "Северного потока — 2"— 55 миллиардов). Часть газа Польша покупает себе, часть идет транзитом в Германию, за что польский оператор газопровода взимает плату. И все эти политические метания Варшавы вполне понятны: срок действия контракта на поставку российского газа истекает в 2022 году. Если в 2019-м вступит в строй "Северный поток — 2", Польша уже будет не так интересна в качестве транзитной страны — газ в Германию может ее и миновать.

Справедливости ради надо заметить, что одна из попыток Варшавы преодолеть зависимость от России увенчалась успехом. Хотя и сомнительным. В минувшем году польский нефтегазовый концерн заключил договор о поставках американского сжиженного газа. По предварительным данным, Польша будет приобретать около двух миллиардов кубометров в год, притом что ежегодная потребность страны — порядка 16 миллиардов. Руководство польского нефтегазового концерна уверяет, что американский газ обойдется дешевле российского. Но конкретные суммы — коммерческая тайна.

Вашингтон также последователен в попытках сорвать "Северный поток — 2". Издание Handelsblatt со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Америка намерена потребовать от Европейского союза активных действий против строительства трубопровода. "Мы хотим, чтобы проект был остановлен", — без обиняков заявил собеседник издания.

Украина утратит значение

Пару недель назад посол США в Берлине Ричард Гренелл угрожал санкциями германским предприятиям за участие в "Северном потоке — 2", спровоцировав дипломатический скандал. Глава дипмиссии не только пытался запугать немецких бизнесменов, но и выдал секрет полишинеля: из-за "Северного" и идущего южнее "Турецкого" потоков Украина окончательно утратит значение "в сфере безопасности". То есть Киев не сможет выдвигать Москве какие-либо условия по транзиту топлива.

Официальный Берлин отреагировал на скандал сдержанно, но предельно четко. Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что строительство никому не удастся остановить.

"Мы не считаем ("Северный поток — 2". — Прим. ред.) политическим проектом. В него вовлечены многие европейские предприятия — не только из Германии", — отметил он.

И напомнил, что российская сторона гарантировала сохранение транзита через Украину и после ввода в строй нового трубопровода.

Власти Германии опираются на мнение общества. Согласно опросу института Forsa, 67 процентов граждан не видят угрозы в российском газопроводе, несмотря на утверждения президента США о том, что из-за "Северного потока — 2" Берлин попадет в зависимость от Москвы. Более того, 90 процентов респондентов увязали действия Вашингтона с желанием продавать в Европе американский сжиженный газ.

В Киеве темпы строительства газопровода вызывают большую тревогу: в этом году истекает срок договора на транзит. Правда, официальные лица демонстрируют оптимизм.

"Россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой "Северный поток — 2". Им все равно придется каким-то образом транспортировать газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы", — выдала благоприятный для Киева прогноз замминистра энергетики Украины Наталья Бойко.

Но вот депутат Рады Вадим Рабинович настроен менее радужно.

"Первого января (2020 года. — Прим. ред.) заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объемы. Для того чтобы обслуживать даже пустую трубу, нам нужно три миллиарда долларов в год. Теперь не будет ничего — договор новый не заключают. С чем мы останемся?" — вопрошает он.

Парламентарий еще раз напомнил, что в газовых переговорах с Москвой Киев преследует сугубо политические цели. И привел пример абсурдной логики властей: "Покупать у России по 325 долларов газ сегодня — это патриотично, а если мы предлагаем прагматично взять его на 100 долларов дешевле, то это неправильно". Дело в том, что Украина приобретает тот же самый российский газ "по реверсу", то есть у европейских фирм. И платит дороже — лишь бы не иметь дел со "страной-агрессором".

Лишить соперников преимуществ

"Противодействие "Северному потоку — 2" происходит в двух сферах, — объясняет директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов. — В первой — экономической — действуют транзитные страны, опасающиеся потерять свои доходы. Например, Украина. Во второй — политической — те, кто вынужден подтверждать лояльность США, в частности, Польша. Парадоксальная ситуация: эта страна ничего не теряет от "Северного потока — 2", но активно пытается остановить стройку. Сегодня Польшу исправно снабжает трубопровод "Ямал — Европа", это дает полякам более 60 процентов потребляемого ими газа. И очевидно, что к 2020-му и позднее Варшава не сможет найти замену российскому сырью в нужном масштабе. Зато борьба с "Северным потоком — 2" четко укладывается в логику создания Балто-Черноморского кордона против России. Цель — изолировать Европу от России".

Эксперт также напомнил, что украинская газотранспортная система неуклонно ветшает, но все попытки ее модернизировать неизменно срывались.

"Россия и Германия не раз предлагали создать трехсторонний консорциум с Украиной. Однако американцы считают, что Москва и Берлин могли получить значимые доли в ГТС Украины, а значит, и стратегический контроль над трубопроводом в Европу. Тут вопрос в том, у кого газовый вентиль. Американцы полагают, что газовым мегарегулятором в Европе должны быть именно они — через поставки СПГ и контроль над узловыми проектами".

Вашингтон действует на упреждение, чтобы не допустить возникновения сверхдержавы в Европе.

"Германия сейчас находится в стадии перестройки на новый технологический цикл. С учетом скорого закрытия немецких АЭС ее индустриальная энергоемкая экономика будет остро нуждаться в дешевом российском газе", — подчеркивает Солозобов.

С другой стороны, отмечает он, Берлин выстраивает стратегические отношения и с Пекином. Например, налаживает сотрудничество в перспективных отраслях — аэрокосмической, микроэлектронной и робототехнической.