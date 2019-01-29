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«Северный поток — 2» назван провалом властей Украины 

News.ru 40 минут назад
Фото: Reuters
Строительство газопровода «Северный поток — 2» является большим провалом дипломатии Украины и её руководителей. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко.
По его словам, кроме «Северного потока — 2», Россия запустит и другие газопроводы, что приведёт к потере Киевом четырёх миллиардов транзитных денег — «а это фактически большие средства». Газотранспортная система Украины не будет заполнена и станет приходить в упадок, заявил Ивченко в эфире телеканала NewsOne.
«Это большой провал украинской дипломатии, украинских лидеров, президентов, что мы допустили строительство и сейчас мы понимаем, что это строительство мы не сможем остановить», — сказал депутат.
По его словам, поскольку товарооборот с Россией составляет вся энергетика — уголь, атом, газ, мазут, бензин и так далее — Москва будет пользоваться этим, чтобы давить на экономику Украину.
Также Ивченко напомнил, что Киев продолжает закупки российского газа реверсом из Европы с наценкой.
Ранее News.ru сообщал, что последствия завершения газового контракта с РФ испугали Киев. Так, депутат Верховной рады Вадим Рабинович, отметил, что завершение контракта о транзите газа приведёт к падению экономики страны, поскольку Киеву придётся платить огромные деньги за содержание недействующего газопровода.
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Комментарии2
Экономика , Вадим Рабинович , Верховная Рада
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