«Северный поток — 2» назван провалом властей Украины

Строительство газопровода «Северный поток — 2» является большим провалом дипломатии Украины и её руководителей. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко.

По его словам, кроме «Северного потока — 2», Россия запустит и другие газопроводы, что приведёт к потере Киевом четырёх миллиардов транзитных денег — «а это фактически большие средства». Газотранспортная система Украины не будет заполнена и станет приходить в упадок, заявил Ивченко в эфире телеканала NewsOne.

«Это большой провал украинской дипломатии, украинских лидеров, президентов, что мы допустили строительство и сейчас мы понимаем, что это строительство мы не сможем остановить», — сказал депутат.

По его словам, поскольку товарооборот с Россией составляет вся энергетика — уголь, атом, газ, мазут, бензин и так далее — Москва будет пользоваться этим, чтобы давить на экономику Украину.

Также Ивченко напомнил, что Киев продолжает закупки российского газа реверсом из Европы с наценкой.