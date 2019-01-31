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Роспотребнадзор рассказал об изменениях правил продажи молочных продуктов 

Р-Спорт + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор напомнил, что с 1 июля 2019 года молочная продукция на товарных полках должна быть разложена в соответствии с ее составом, а продукты с заменителем молочного жира не должны смешиваться с остальной "молочкой", сообщается на сайте ведомства.
Постановлением правительства РФ от 28 января в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения, в соответствии с которыми молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты при продаже должны быть отделены от других продуктов и сопровождаться надписью "Продукты без заменителя молочного жира".
"Те виды молочной продукции, которые соответствуют определениям "молочный продукт", "молочный составной продукт" и "молокосодержащий продукт" … будут сгруппированы таким образом, чтобы их локальное размещение исключало смешивание, прежде всего, с теми видами молочной продукции, которые относятся к "молокосодержащему продукту с заменителем молочного жира", — говорится в сообщении.
Сообщается, что контроль за соблюдением правил продажи отдельных товаров осуществляет Роспотребнадзор, поэтому проверка соблюдения продавцами новых требований будет осуществляться Роспотребнадзором в рамках федерального госнадзора в области защиты прав потребителей.
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