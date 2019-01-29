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Россию уличили в нелегальной торговле на миллиарды 

Lenta.ru 1 час назад
Объемы нелегальных операций российских компаний с иностранными контрагентами могут достигать 45 миллиардов долларов в год, следует из отчета международной неправительственной организации Global Financial Integrity (GFI), внимание на который обратило РБК.
Авторы исследования оперировали данными за 2015 год. По их подсчетам, потенциальный незаконный приток средств в Россию тогда составил 24,6 миллиарда долларов, отток — 20,4 миллиарда.
Указанные суммы получились за счет фальсификации данных в счетах-фактурах российских импортеров и экспортеров при трансграничных операциях. Основными целями махинаций авторы называют стремление искусственно уменьшить импортные пошлины, отмыть нелегально полученные доходы или вывезти капитал за границу в обход валютного контроля.
В рейтинге GFI Россия занимает четвертое место в мире по объемам нелегальных операций после Китая (376,4 миллиарда долларов), Мексики (67 миллиардов) и Польши (47,2 миллиарда).
Ранее стало известно, что многие западные страны, поддержавшие антироссийские санкции, увеличили товарооборот с Россией в 2018 году. Лидерами по этому показателю стали Польша (рост товарооборота на 37,5 процента), Молдавия (31 процент) и Швейцария (30,1 процента).
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