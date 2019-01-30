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Украина вышла из соглашения с СНГ о поставках товаров между организациями 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Украинский кабмин прекратил действие соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств СНГ.
Документ был подписан 20 марта 1992 года Российской Федерацией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Украиной.
Он призван способствовать "созданию благоприятных условий для сохранения и развития хозяйственных связей между субъектами".
Двадцать третьего января Киев прекратил действие трех других соглашений в рамках СНГ, объяснив это тем, что они утратили практическое значение и актуальность.

Украина и СНГ

Недавно Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ.
Он также заявил, что Киев "внимательно посмотрит" все международные договоры, заключенные в рамках Содружества, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам".
В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через посольство в Минске.
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Комментарии1
Экономика , Петр Порошенко , Правительство Украины
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