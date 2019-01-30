Украина вышла из соглашения с СНГ о поставках товаров между организациями

Украинский кабмин прекратил действие соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств СНГ.

Документ был подписан 20 марта 1992 года Российской Федерацией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Украиной.

Он призван способствовать "созданию благоприятных условий для сохранения и развития хозяйственных связей между субъектами".

Двадцать третьего января Киев прекратил действие трех других соглашений в рамках СНГ, объяснив это тем, что они утратили практическое значение и актуальность.

Украина и СНГ

Недавно Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ.

Он также заявил, что Киев "внимательно посмотрит" все международные договоры, заключенные в рамках Содружества, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам".

В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через посольство в Минске.