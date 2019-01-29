Китай против односторонних мер Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы, поскольку такие действия подрывают благосостояние народа данной страны. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Санкции в отношении Венесуэлы приведут к ухудшению жизни народа этой страны, поэтому соответствующие стороны должны понести ответственность за серьезные последствия подобных мер, — отметил он, выступая на регулярной пресс-конференции. — Пекин — важный партнер Каракаса, и сотрудничество между двумя государствами на протяжении многих лет положительно отражается как на Китае, так и на Венесуэле".
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон и глава минфина США Стивен Мнучин сообщили, что Вашингтон вводит санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и блокирует активы компании на $7 млрд Они отметили, что деньги от сделок с американскими компаниями будут поступать на заблокированные счета, к которым у нынешних властей Венесуэлы не будет доступа.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день США признали его временным главой государства, после чего действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.
Вскоре временным президентом Боливарианской Республики Гуайдо признали страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств, Австралия, Албания, Грузия и Израиль. Испания, Франция, Германия, Великобритания и Нидерланды 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН со своей стороны призвал к диалогу для разрешения кризиса.