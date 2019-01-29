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Россия в 2018 году установила рекорд по экспорту угля 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия в 2018 году экспортировала более 200 миллионов тонн угля, установив исторический рекорд, сообщил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.
"В этом году (в 2018. — Прим. ред.) мы экспортировали более 200 миллионов тонн угля. Подобных цифр не знала Россия, не знал Советский Союз за всю свою историю", — рассказал Яновский, выступая на международном симпозиуме "Неделя горняка 2019".
В конце декабря 2018 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что по итогам года добыча угля в России может увеличиться на 6% по сравнению с предыдущим годом и составить 433,6 миллиона тонн, а его экспорт может вырасти на 4,1%, до 194 миллионов тонн.
По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году объем экспорта угля составил 181,406 миллиона тонн, что на 9,2% больше показателя годичной давности.
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