Россия в 2018 году установила рекорд по экспорту угля

Россия в 2018 году экспортировала более 200 миллионов тонн угля, установив исторический рекорд, сообщил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский "В этом году (в 2018. — Прим. ред.) мы экспортировали более 200 миллионов тонн угля. Подобных цифр не знала Россия, не знал Советский Союз за всю свою историю", — рассказал Яновский, выступая на международном симпозиуме "Неделя горняка 2019". В конце декабря 2018 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что по итогам года добыча угля в России может увеличиться на 6% по сравнению с предыдущим годом и составить 433,6 миллиона тонн, а его экспорт может вырасти на 4,1%, до 194 миллионов тонн. По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году объем экспорта угля составил 181,406 миллиона тонн, что на 9,2% больше показателя годичной давности.