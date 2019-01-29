Названы условия отмены мегапроектов в России

Правительство сможет вносить изменения в крупнейшие инфраструктурные проекты или вовсе отменять их, пишет РБК со ссылкой на источники в кабинете министров.

По данным издания, соответствующий вопрос будет рассматриваться на заседании правительственной комиссии по транспорту, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов . Чиновники обсудят детали реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, общая стоимость проектов которого превышает шесть триллионов рублей.

Аналитический центр при правительстве подготовил методику внесения изменений в план. Под изменениями понимается добавление новых проектов или приостановка текущих. Предполагается, что приостанавливать уже реализуемые проекты можно будет в случае существенного превышения стоимости над первоначально заявленной, срыва сроков или несоответствия технических характеристик требованиям. Также причиной может стать отказ исполнителя допустить на объект проверяющих или предоставить властям требуемую информацию.

Предложения о заморозке сможет высказывать руководитель федерального проекта (таким статусом наделены несколько десятков проектов из плана) или глава специального центра мониторинга.