Минфин сообщил о подготовке к размещению евробондов

Минфин проводит подготовку к размещению евробондов, оно произойдёт не раньше марта, рассказал журналистам замглавы ведомства Сергей Сторчак

«С внешними идет подготовка. Как всегда, из года в год обычная процедура: отбор банка-агента, отбор юридического консультанта, опрос под приглашение банков к участию, опрос, связанный с тем, какие они готовы предложить условия», — сказал он.

Сторчак отметил, что сроки размещения будут определены после того, как будет готова вся юридическая документация.

«Обычно весь пакет документов готов бывает к середине марта, иногда к концу марта. В этом году, я думаю, пораньше постараемся сделать. После чего, если рынки будут благоприятны, но для нас они могут быть неблагоприятны, по-моему, только по геополитическим обстоятельствам. По другим факторам я не вижу оснований», — заявил замминистра.

По его словам, ещё не решено, в какой валюте будут размещены облигации. При этом Сторчак отметил, что Минфин «по-прежнему работает над темой маршрута выхода на китайский рынок».

В ноябре Минфин впервые с 2013 года разместил семилетние еврооблигации в евро объемом €1 млрд Ставка купонного дохода составила 3% годовых, а доходность к погашению облигаций — 2,875% годовых.