США обостряют ситуацию вокруг переговоров с КНР

США накануне важных торговых переговоров с Китаем выдвинули дополнительные обвинения технологической компании Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу по 23 пунктам, в том числе в промышленном шпионаже и нарушении антииранских санкций.

США такими действиями стараются усилить свою переговорную позицию, чтобы получить больше преференций в ходе переговоров, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Ситуация вокруг Huawei — это разменная монета американцев. Тем не менее, китайская сторона занимает такую же жесткую позицию, как и американская, поэтому ждать молниеносного разрешения конфликта не стоит.

Тем не менее, стороны осознают, насколько опасно для фондовых рынков и глобальной экономики затягивание проблемы, а значит, через несколько месяцев, спор, скорее всего, будет улажен, считают эксперты.

НЕРВОЗНОСТЬ ДЛЯ РЫНКОВ

Тема торговых переговоров между США и Китаем остается одним из ключевых драйверов для глобальных рынков, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский . До окончания "временного перемирия" остается чуть больше месяца, и при приближении к сроку окончания при отсутствии прогресса в дискуссии нервозность на рынках может вновь усилиться, отмечает эксперт.

Предполагаемые обвинения Huawei, с точки зрения настроений рынка, на первый взгляд может добавить противоречий в переговоры, однако определить, каким на самом деле окажется реальный ход дискуссии, вряд ли сейчас представляется возможным, рассуждает аналитик.

Cитуация с Huawei может быть разменной картой на переговорах США и КНР, которые состоятся 30 и 31 января с участием президента США Дональда Трампа , полагает директор аналитического департамента "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов

На переговорах будут обсуждаться вопросы незапланированной передачи технологий. Позитивна для рынков любая конкретика по реализации многолетнего плана КНР по соблюдению прав интеллектуальной собственности, уточняет эксперт.

"Китай пытается соблюдать их с 1994 года, когда присоединился к соглашению PCT, поэтому шансы на позитивный результат переговоров 25 на 75. Если переговоры провалятся, возможно снижение S&P 500 к 2300-2400 пунктам", — не исключает он.

КАКИМ БУДЕТ ИСХОД

Обе стороны на текущий момент желают в конечном итоге заключить соглашение, но не могут позволить себе какие-либо сверхсильные уступки и пока не в состоянии прийти к соглашению по вопросу защиты интеллектуальной собственности, говорит Поддубский.

Андрей Верников. Ситуацию с Huawei необходимо рассматривать на фоне общего экономического конфликта между двумя странами: США пытаются усилить свою переговорную позицию, в том числе используя вопрос контроля за технологиями, объясняет замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

По его мнению, скорее всего, компромисс между США и Китаем будет достигнут, но весь вопрос — как скоро это произойдет. Затягивание переговоров будет отрицательно сказываться на мировых рынках, в том числе и на Россию.

"Решение разногласий между США и Китаем вероятно займет определенное время, поскольку стороны будут оценивать экономическую реакцию. При этом США и Китай понимают, что усугубляющийся конфликт может привести к мировому экономическому спаду", — отмечает он.

По мнению Крылова, в случае провала переговоров, сильнее всего пострадают американские рынки, "потому что США — экспортер технологий, а Китай — громадный рынок сбыта". При самом худшем варианте развития событий возможно охлаждение экономики и дезинфляция, но о шансах на рецессию можно будет судить только после выхода данных по ВВП США в конце февраля, отмечает он.

Ситуация с Huawei — по сути иллюстрация основных проблем в текущих взаимоотношениях Китая и США, а именно вопросов защиты интеллектуальной собственности, соглашается с коллегами аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова. По ее словам, на текущий момент позитивное для рынков разрешение этой ситуации — мирное урегулирование — выглядит фактически недостижимым. По этому вопросу стороны занимают достаточно жесткую позицию, в особенности США. Китай, в свою очередь, сталкиваясь с давлением на Huawei со стороны США, будет проявлять гораздо меньше желания идти на хоть какие-нибудь уступки, полагает она.

Таким образом у торговых переговоров есть много шансов зайти в тупик, что негативно отразится на настроениях инвесторов и вполне может спровоцировать распродажи в большинстве классов активов, особенно развивающихся рынков, предупреждает Желаннова.

"Отчасти такие риски уже заложены в текущих ценах, поэтому вряд ли мы увидим серьезный обвал, тем не менее в любом случае это будет негативно воспринято инвесторами", — поясняет она.

Для начала глобальной рецессии нужно существенное ухудшения макроэкономических данных, так что эта ситуация скорее отразится в динамике индексов, уточняет аналитик.

Для российского рынка провал переговоров может обернуться некоторой коррекцией, если начнется снижение глобальных индексов, однако недавняя история показывает, что российские индексы проявляют сравнительно большую устойчивость при условии отсутствия существенных негативных новостей, заключает эксперт.