Рублевые цены на российское зерно достигли исторического максимума

Средние рублевые цены на российское зерно на внутреннем рынке европейской части РФ достигли исторического рекорда, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

"Средние цены мы рассчитываем с 1 июля, 3 класс (пшеницы — ред.) — 10,549 тысячи рублей, 4 класс — 9,654 тысячи рублей, кукуруза — 9,266 тысячи рублей, рожь — 7,411 тысячи рублей, 5 класс — 9,102 тысячи рублей, ячмень — 10,012 тысячи рублей. Надо сказать, что это исторический рекорд в рублевом выражении. Хотя в долларовом выражении это далеко не рекордный показатель", — сказал Злочевский, добавив, что речь идет о ценах в европейской части России.

Глава РЗС уточнил, что ценовой рекорд в долларовом выражении наблюдался в 1996 году, когда на внутреннем рынке пшеница 4 класса стоила 240 долларов за тонну.