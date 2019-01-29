Средние рублевые цены на российское зерно на внутреннем рынке европейской части РФ достигли исторического рекорда, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Средние цены мы рассчитываем с 1 июля, 3 класс (пшеницы — ред.) — 10,549 тысячи рублей, 4 класс — 9,654 тысячи рублей, кукуруза — 9,266 тысячи рублей, рожь — 7,411 тысячи рублей, 5 класс — 9,102 тысячи рублей, ячмень — 10,012 тысячи рублей. Надо сказать, что это исторический рекорд в рублевом выражении. Хотя в долларовом выражении это далеко не рекордный показатель", — сказал Злочевский, добавив, что речь идет о ценах в европейской части России.
Глава РЗС уточнил, что ценовой рекорд в долларовом выражении наблюдался в 1996 году, когда на внутреннем рынке пшеница 4 класса стоила 240 долларов за тонну.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Минсельхоз ожидает урожай зерновых в России в 2019 году на уровне 108-110 миллионов тонн, в том числе 67 миллионов тонн пшеницы.
По оценке Росстата, урожай зерна в России в 2018 году составил 112,9 миллиона тонн в чистом весе, пшеницы — 72,1 миллиона. В 2017 году РФ получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,5 миллиона тонн в чистом весе, включая 86 миллионов тонн пшеницы.