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Оператор «Северного потока-2» назвал сроки готовности газопровода 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Reuters
Первая нитка газопровода "Северный поток-2", который пройдет через Балтийское море от берегов России до Германии, будет готова в ноябре этого года, вторая нитка — в декабре, как и планировалось. Об этом сообщил финансовый директор проектной компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.
По его словам, сейчас проложено более 500 километров газопровода, или около 30 процентов всего маршрута. Работы идут в Германии, Финляндии, Швеции и России. Газопровод также должен пройти через воды Дании.
"Надеюсь, что к концу года мы получим разрешение (на строительство) от Дании", — приводит слова Коркорана "Интерфакс".
"Северный поток-2" должен удвоить мощность балтийской магистрали — с 55 миллиардов кубометров газа в год до 110 миллиардов. Для "Газпрома" как инициатора проекта этот газопровод расширит объем поставок в Европу и снизит транзитные риски (через Украину), для Германии и сопредельных стран газопровод станет гарантом поставок на фоне падения внутренней добычи газа в ЕС.
Проект активно поддерживают его инвесторы — европейские компании ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, в то время как страны и энергокомпании Восточной Европы (Украина, Польша) активно выступают против при поддержке США, так как считают, что новый газопровод в Балтийском море снизит роль стран-транзитеров и подорвет энергетическую безопасность Европы.
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Комментарии
Экономика , Пол Коркоран , Газпром , ЕС , Shell , Интерфакс
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