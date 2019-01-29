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В смещении Мадуро нашли плюс для России 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Россия останется в плюсе в случае окончательного смещения с поста действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, объявивший себя временным главой государства, в интервью ARD, пишет Tagesschau.
Он признал, что его «назначение» президентом было согласовано с американским правительством, и что США являются его главным сторонником. В то же время Гуайдо уверен, что может привлечь на свою сторону Россию и Китай.
«У них очень тесные экономические связи с Венесуэлой, и они очень хорошо знают, что Мадуро никого не защищает. Он даже не заботится о нашей экономике», — отметил он.
Лидер оппозиции подчеркнул, что по прогнозу инфляция в Венесуэле в 2019 году составит два миллиона процентов.
По его словам, в такой ситуации для китайских и российским инвесторов новое правительство в стране — лучшее развитие ситуации.
«Создание [атмосферы] доверия, правовой определенности и стабильности сохраняет инвестиции», — пояснил он.
Гуайдо также выразил уверенность, что военные вскоре перейдут на сторону оппозиции, что позволит провести мирную передачу власти. Ранее он обвинил Мадуро в неспособности защитить интересы иностранных инвесторов, в частности, российских и китайских.
21 января в Венесуэле начались массовые протесты. 23 января на их фоне Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. В его поддержку высказались США, Канада, ряд латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. В то же время Россия, а вместе с ней Белоруссия, Турция и ряд других государств поддержали легитимность действующего президента. В Китае же заявляли продолжении сотрудничества и невмешательстве во внутренние дела страны.
Недавно переизбранный Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.
В 2018 году экономический кризис в Венесуэле стал худшим в современной истории. Инфляция достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.
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Комментарии1
Экономика , Николас Мадуро
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