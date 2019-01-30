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Мадуро заявил, что бизнес между Россией и Венесуэлой «защищен броней» 

РИА Новости + ещё 1
Фото: © REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью РИА Новости, что не видит каких-либо рисков для России в части сотрудничества с Венесуэлой после новых санкций со стороны США против компании PDVSA.
"Никаких (рисков — ред.). Потому что Россия — независимая, суверенная страна, российские предприятия — очень могущественные в мире, у них есть свои собственные инженерные кадры, финансы, логистика. PDVSA — предприятие суверенной страны, и так как мы две независимые страны, мы ведем бизнес, осуществляем инвестиции и проводим реализацию больших проектов по добыче нефти. Все будет хорошо, это защищено броней — бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе", — сказал Мадуро.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
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Экономика , Николас Мадуро , РИА Новости
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