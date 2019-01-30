Из украинцев выбьют долги за газ

Поставят на счетчик. Долги за газ из украинцев начнут выбивать коллекторы

Катастрофическое обнищание населения и повышение тарифов привели на Украине к рекордному объему неплатежей за газ: более миллиарда долларов. Вернуть эти средства практически невозможно — у граждан страны просто нет денег. В качестве крайней меры для решения долговой проблемы власти могут обратиться к услугам коллекторов.

Системный кризис

Верховная рада 25 января зарегистрировала законопроект № 9500, предоставляющий "Нафтогазу" право продавать задолженность потребителей третьим лицам, под которыми в первую очередь подразумеваются коллекторы. В пояснительной записке к документу указывается, что неплатежи населения достигли 29 миллиардов гривен, или более миллиарда долларов по курсу Нацбанка.

По мнению экспертов, главная причина такой законодательной инициативы — нехватка у "Нафтогаза" денег для приобретения реверсного газа из Европы. Особенно сейчас, в разгар отопительного сезона, когда цены на европейских хабах держатся на максимуме.

Как сообщил недавно глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, общая задолженность, то есть неплатежи населения плюс долги газораспределительных компаний, включая штрафы и пени, — 57,5 миллиарда гривен. Из-за этого по итогам года у группы "Нафтогаз" отрицательный чистый денежный поток и "минимальные остатки денежных средств".

Если срочно не придумать, как пополнить счета, "Нафтогаз" ждут серьезные проблемы. За прошедший месяц объем газа в подземных газохранилищах снизился на 2,7 миллиарда кубометров — сейчас ПГХ заполнены всего на 37 процентов.

Если динамика отбора газа сохранится на уровне прошлой зимы и новых закупок не последует, к президентским выборам, намеченным на конец марта, в ПГХ останется менее шести миллиардов кубов — минимального объема, необходимого для поддержания рабочего давления в газотранспортной системе страны.

И тогда придется либо полностью прекратить газоснабжение населения, либо остановить транзит российского газа в Европу.

Впрочем, ничего нового

У украинских коллекторов есть опыт выбивания долгов за ЖКХ. Еще в августе 2017-го в Николаеве городское коммунальное предприятие "Николаевводоканал" на портале публичных закупок ProZorro разместило лот на "коллекторские услуги". Победителю обещали треть выручки. По оценке местных СМИ, коллекторам предстояло взыскать порядка 2,8 миллиона гривен.

Лот выиграла компания "Медведь Гранд" предпринимателя Валерия Яблонко. По информации местных СМИ, ранее Яблонко принадлежала сауна, где оказывали в том числе и интимные услуги.

К договору прилагались личные данные 487 абонентов "Николаевводоканала", включая номера счетов, адреса проживания и суммы задолженностей.

В апреле 2018-го жилищно-коммунальное предприятие "Пивдень" Николаевского горсовета тоже обратилось к Яблонко, пообещав заплатить 200 тысяч гривен.

Спустя два месяца предложили еще один лот — опять на взыскание 2,8 миллиона гривен. Но закупка не состоялась — из-за широкого общественного резонанса в дело вмешалась прокуратура и запретила использовать коллекторов для сбора коммунальных платежей.

Четверть — нищие

По данным Всемирного банка, за последние четыре года доля украинцев, проживающих за чертой бедности, выросла почти в два раза — c 15 до 25 процентов.

Сейчас "коммуналку" не оплачивает каждый второй — у людей просто нет на это денег. Госкомстат оценивает уровень платежей за ЖКХ в 46 процентов. Причем такая ситуация не только в бедных регионах, но и в столице.

Неплательщикам отключают горячую воду и отопление. Единственное спасение в морозы — газ.

"Я сам видел, как поступают в Киеве: на плите лежат кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи обогревают кухню и ближайшую комнату. Так происходит в столице, на улице Туполева", — рассказывает директор украинского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Между тем в ноябре прошлого года правительству Украины пришлось повысить цены на газ для населения еще на 23,5 процента, чтобы получить транш в 1,4 миллиарда долларов в рамках кредита МВФ

Остальные 2,5 миллиарда перечислят после президентских выборов, когда правительство в очередной раз поднимет тарифы на газ: голубое топливо подорожает уже на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. Значит, вырастут и уровень задолженности, и процент неплательщиков.

В этой ситуации власти расписались в собственном бессилии, решив перепоручить долговую проблему коллекторам. Удастся ли при помощи традиционных коллекторских инструментов — шантажа, угроз и насилия — выбить из людей хоть немного денег — вопрос открытый.