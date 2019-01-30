В Тегеран через Париж: ЕС запускает механизм обхода американских санкций

Механизм обхода санкций Вашингтона против Тегерана заработает уже в ближайшие дни, сообщил в эфире радиостанции France Inter министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, это продемонстрирует, что Европа способна двигаться вперед и противостоять крупнейшим мировым державам. О том, что это за механизм и почему он на руку России, — в материале РИА Новости

Трамп не узнает

Решение о создании "механизма специального назначения" (Special Purpose Vehicle, SPV) Евросоюз принял еще в сентябре 2018-го.

"ЕС учредит юридическое лицо для проведения законных финансовых сделок с Ираном, и это позволит европейским компаниям продолжить торговать с Тегераном в рамках законов ЕС, оставаясь открытыми для других партнеров", — пояснила тогда представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини.

Предусматривается, что кредиты иранским структурам, платежи за нефть или другие товары, импортируемые из Исламской Республики европейскими компаниями, пойдут на счет SPV. На эти средства компания сможет по поручению Тегерана закупать в Европе товары и услуги и отправлять заказчику.

Главный принцип работы SPV — анонимность контрагентов: компания не намерена раскрывать партнеров в Европе. Это избавит их от угрозы попадания под вторичные санкции со стороны США. Кроме того, расчеты, проходящие через механизм специального назначения, не номинируются в долларах, чтобы американское казначейство их не могло отследить.

"Операции в евро или фунтах не будут видны американским властям, — отмечает Bloomberg. — Европейские компании, работающие с посредником в лице SPV, технически, возможно, даже не нарушат американские санкции в нынешнем варианте".

Пока неизвестно главное: как предполагается осуществлять платежи в рамках механизма обхода санкций. Очевидно, что SPV не собирается использовать международную межбанковскую систему расчетов SWIFT, которая, во-первых, уже объявила о прекращении обслуживания иранских банков, а во-вторых, полностью прозрачна для департамента казначейства США

Представители ЕС уверяют, что новая платежная система, используемая в "механизме специального назначения", "поможет и обеспечит уверенность европейскому бизнесу, который хочет торговать с Ираном, а также смягчит последствия возобновления санкций", но никаких технических подробностей не раскрывают.

"Европа таким образом обеспечит инфраструктуру для безопасного нарушения санкций и гарантии того, что о транзакциях не будет сообщаться американским регуляторам, — констатирует Bloomberg. — Вводить санкции против механизма специального назначения бессмысленно, потому что у США нет возможности узнать, кто и почему с ним взаимодействует".

Нечего терять

Иран надеялся на запуск SPV еще до конца минувшего года. Но работа над проектом затянулась, поскольку никто из стран Евросоюза не соглашался зарегистрировать у себя новую структуру, опасаясь вторичных санкций Вашингтона.

Белый дом, в свою очередь, старательно подогревал эти страхи.

"Вашингтон не допустит, чтобы Европа или кто-то другой действовал в обход санкций", — предупредил осенью советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Госсекретарь Майк Помпео еще в сентябре выразил "обеспокоенность и глубокое разочарование" решением Евросоюза о создании механизма специального назначения, а в декабре пообещал, что США будут строго следить за соблюдением антииранских санкций.

"Вашингтон готов наказать любого нарушителя, и Евросоюз не станет исключением", — пригрозил Помпео.

Побороть страхи европейцам помог сам Дональд Трамп, развязавший личную войну против французского президента Эммануэля Макрона. В ноябре, во время торжеств по поводу столетия окончания Первой мировой войны, американский президент напомнил в твиттере, что "французы начали учить немецкий язык в Париже, пока не пришли американцы и не предложили платить за НАТО ".

Затем Трамп предъявил французам претензии в связи с пошлинами на вино: "Проблема в том, что Франция очень затрудняет реализацию американского вина на внутреннем рынке, установив слишком высокие пошлины, в то время как США облегчают продажу французских вин в Америке, применяя очень низкие тарифы. Это несправедливо, это нужно менять".

Позже глава Белого дома заявил, что "нет страны более националистической, чем Франция", подчеркнув, что "патриотизм — полная противоположность национализму, национализм — это предательство".

Но больше всего Трампа разозлило нежелание Парижа повышать платежи в бюджет НАТО. "Я не хочу, чтобы европейские страны увеличивали оборонный бюджет и закупали американское оружие и другую технику, — сообщил Эмманюэль Макрон в одном из интервью в ноябре. — Если мы и увеличим наш бюджет, то только для создания собственной автономии".

"У Макрона низкий рейтинг во Франции, 26 процентов, а уровень безработицы — почти десять процентов, — немедленно отреагировал Трамп. — Он просто пытается переключить внимание на другую тему".

В конце концов французы решили, что терять им нечего, поскольку дружбе с американцами все равно конец, и согласились разместить главный центр по обходу антииранских санкций у себя.

На крайний случай

Эксперты отмечают, что от реализации "механизма специального назначения", кроме Ирана и ЕС, выигрывают также Китай и особенно Россия. Представители Пекина и Москвы участвовали в сентябрьском совещании, на котором принималось решение о создании SPV, и этот инструмент доступен обеим странам.

К тому же запуск "механизма специального назначения" сокращает использование доллара в качестве главной мировой валюты, а Россия и Китай выступают наиболее активными сторонниками дедолларизации международной торговли.

Наконец, Россия сама находится под угрозой новых американских санкций, в том числе запрета на покупку долговых бумаг нерезидентами и отключения от системы SWIFT. Если это реализуется, Москва сможет воспользоваться SPV уже в качестве пострадавшей стороны.