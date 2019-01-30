В Германии заявили о растущей зависимости Европы от российского газа

Зависимость Европы от импортного газа увеличивается на фоне снижения собственной добычи, пишет газета Die Welt

Издание пишет, что спрос на природный газ в Европе растет — в 2017 году потребность в нем составила 491 млрд кубометров, передает РИА «Новости»

Потребность в газе увеличивается также в связи с намерениями Германии отказаться от каменного угля. По прогнозам аналитиков, к 2025 году импорт газа в Европу вырастет до рекордных 409 млрд кубометров.

При этом европейские месторождения газа сокращают добычу. Например, крупнейшее месторождение в окрестностях Гронингена в Нидерландах снижает добычу с 2014 года, а 2017 году Нидерланды, ранее крупный экспортер газа, стали его импортировать. В 2030 году это месторождение планируется и вовсе закрыть.

Die Welt считает, что единственным возможным выходом из ситуации станет российский газ. Сейчас Газпром обеспечивает 43% потребности ЕС в газе, и эта цифра вырастет после заверения строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

В то же время российский газ дешевле, чем у других поставщиком, в частности, у США. СПГ, который постепенно укрепляет свои позиции на мировом рынке, пока не может конкурировать с российским газом по цене. Более того, стоимость СПГ растет из-за постоянно повышающегося спроса в Азии.

Как считает издание, цена СПГ может снизиться, если в Китае замедлится рост экономики, а США и Австралия значительно увеличат предложение СПГ на мировом рынке. Но это маловероятно: в Китае ежегодный рост потребления газа составляет 13%, а к 2040 году этот показатель может утроиться.

Поэтому, отмечает Die Welt, в ближайшем будущем маловероятно замещение российского газа американским, и зависимость Европы от поставок из России будет стремительно возрастать.

Во вторник Германия заявляла, что попытки регулировать проект «Северный поток — 2» противоречат европейскому и международному законодательству.

В сентябре немецкое издание Handelsblatt писало, что Германия не станет покупать американский сжиженный природный газ, так как с экономической точки зрения он невыгоден и не обеспечивает энергетическую безопасность страны.