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В Германии заявили о растущей зависимости Европы от российского газа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Зависимость Европы от импортного газа увеличивается на фоне снижения собственной добычи, пишет газета Die Welt.
Издание пишет, что спрос на природный газ в Европе растет — в 2017 году потребность в нем составила 491 млрд кубометров, передает РИА «Новости».
Потребность в газе увеличивается также в связи с намерениями Германии отказаться от каменного угля. По прогнозам аналитиков, к 2025 году импорт газа в Европу вырастет до рекордных 409 млрд кубометров.
При этом европейские месторождения газа сокращают добычу. Например, крупнейшее месторождение в окрестностях Гронингена в Нидерландах снижает добычу с 2014 года, а 2017 году Нидерланды, ранее крупный экспортер газа, стали его импортировать. В 2030 году это месторождение планируется и вовсе закрыть.
Die Welt считает, что единственным возможным выходом из ситуации станет российский газ. Сейчас Газпром обеспечивает 43% потребности ЕС в газе, и эта цифра вырастет после заверения строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
В то же время российский газ дешевле, чем у других поставщиком, в частности, у США. СПГ, который постепенно укрепляет свои позиции на мировом рынке, пока не может конкурировать с российским газом по цене. Более того, стоимость СПГ растет из-за постоянно повышающегося спроса в Азии.
Как считает издание, цена СПГ может снизиться, если в Китае замедлится рост экономики, а США и Австралия значительно увеличат предложение СПГ на мировом рынке. Но это маловероятно: в Китае ежегодный рост потребления газа составляет 13%, а к 2040 году этот показатель может утроиться.
Поэтому, отмечает Die Welt, в ближайшем будущем маловероятно замещение российского газа американским, и зависимость Европы от поставок из России будет стремительно возрастать.
Во вторник Германия заявляла, что попытки регулировать проект «Северный поток — 2» противоречат европейскому и международному законодательству.
В сентябре немецкое издание Handelsblatt писало, что Германия не станет покупать американский сжиженный природный газ, так как с экономической точки зрения он невыгоден и не обеспечивает энергетическую безопасность страны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Экономика , Газпром , ЕС , РИА Новости , Die Welt
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