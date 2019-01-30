Россия ввела ограничения на поставки мяса двух компаний Белоруссии

Россельхознадзор с четверга вводит ограничения на поставки мясной продукции с двух предприятий Белоруссии, говорится в документах российской службы.

"В связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ Россельхознадзор с 31 января 2019 года вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь", — отмечает ведомство.

Уточняется, что ограничения действуют в отношении двух предприятий: ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат" из-за повторного выявления превышения количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в говядине и ООО "ЭкспортАльфаГрупп" из-за повторного выявления тетрациклина в говядине.

Кроме того, служба вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще двух белорусских предприятий: УП "Пинский кооппром" Пинского РАЙПО (из-за выявления тетрациклина в говядине) и ООО "ПровитБел" (из-за выявления превышения КМАФАнМ в замороженных полуфабрикатах).