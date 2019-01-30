Названы потери мировой торговли от экономических войн в 2018 году

Мировая торговля потеряла 0,5 трлн долларов от торговых войн и ограничений в прошлом году, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

В ходе совещания Путин поинтересовался у Орешкина, сколько мировая торговля потеряла от различных ограничений и торговых войн, передает ТАСС

«Оценки, которые делало ВТО по прошлому году, — это порядка полтриллиона долларов потерянного роста мировой торговли. То есть очень большая сумма и, соответственно, это все влияет на экономическую динамику», — сказал Орешкин.

Путин также попросил министра рассказать о прошедшем в Давосе экономическом форуме. Орешкин в ответ заявил, что руководство форума в Давосе еще раз извинилось за ситуацию с участием в нем бизнесменов из России, и конфликт исчерпан, но осадок остался.

Виктора Вексельберга и Андрея Костина. В ноябре 2018 года сообщалось, что Россия вообще не будет принимать участие в Давосском форуме, если Швейцария не откажется от решения запретить участие в нем российских бизнесменов Олега Дерипаски

Позже ограничения были частично сняты, и Росконгресс вернулся к подготовке «Русского дома» в Давосе.