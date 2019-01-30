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Названы потери мировой торговли от экономических войн в 2018 году 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Мировая торговля потеряла 0,5 трлн долларов от торговых войн и ограничений в прошлом году, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
В ходе совещания Путин поинтересовался у Орешкина, сколько мировая торговля потеряла от различных ограничений и торговых войн, передает ТАСС.
«Оценки, которые делало ВТО по прошлому году, — это порядка полтриллиона долларов потерянного роста мировой торговли. То есть очень большая сумма и, соответственно, это все влияет на экономическую динамику», — сказал Орешкин.
Путин также попросил министра рассказать о прошедшем в Давосе экономическом форуме. Орешкин в ответ заявил, что руководство форума в Давосе еще раз извинилось за ситуацию с участием в нем бизнесменов из России, и конфликт исчерпан, но осадок остался.
В ноябре 2018 года сообщалось, что Россия вообще не будет принимать участие в Давосском форуме, если Швейцария не откажется от решения запретить участие в нем российских бизнесменов Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Андрея Костина.
Позже ограничения были частично сняты, и Росконгресс вернулся к подготовке «Русского дома» в Давосе.
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Экономика , Олег Дерипаска , Виктор Вексельберг , Андрей Костин , Максим Орешкин , Владимир Путин , ВТО , ИТАР-ТАСС
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