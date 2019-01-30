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Правительство Украины установило норму потребления газа 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кабинет министров Украины на заседании в среду установил норму потребления газа на одного человека в объеме 3,29 кубометров при отсутствии счетчика в доме.
Кабмин Украины в марте 2016 года снизил нормативы потребления газа в домах без счетчиков с 9,8 кубометров до 4,4 кубометров на человека в месяц. В августе 2017 года правительство еще снизило на 25% нормы потребления — до 3,3 кубометров. Однако Верховный суд Украины отменил решение кабмина от 2016 года, соответственно решение о снижении норм до 3,3 кубометров также утратило силу. В связи с этим граждане получили начисления в соответствии с постановлением от 1996 года с нормами потребления в объеме 9,8 кубометров на человека.
"Мы возвращаемся к тем нормам… Будет 3,29 (кубометров)… И таким образом, чтобы люди платили в соответствии со справедливым объемом, а не завышенным", — сказал Гройсман на заседании в среду.
По его словам, кабмин принял такие меры в связи тем, что "решение правительства, которое делало объективными объемы потребления, было отменено судом".
Ранее многие жители страны получили от поставщиков газа платежки с доначислениями за октябрь 2018 года и предупреждением о доначислении за три предыдущие года со значительными суммами. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" в декабре 2018 года заявила, что группы региональной газовой компании Дмитрия Фирташа рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа. Тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет инициировать "глубинную проверку", призвал украинцев платить только по счетчику и согласно фиксированной цене, а не по платежкам, в которых значатся завышенные тарифы. Затем министр социальной политики Украины Андрей Рева также призвал украинцев не оплачивать платежки за газ с завышенными ценами, так как все доначисления, по его словам, не являются законными.
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Экономика , В мире , Общество , СНГ , Дмитрий Фирташ , Владимир Гройсман , Нафтогаз , НАК , Правительство Украины
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