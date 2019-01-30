Правительство Украины установило норму потребления газа

Кабинет министров Украины на заседании в среду установил норму потребления газа на одного человека в объеме 3,29 кубометров при отсутствии счетчика в доме.

Кабмин Украины в марте 2016 года снизил нормативы потребления газа в домах без счетчиков с 9,8 кубометров до 4,4 кубометров на человека в месяц. В августе 2017 года правительство еще снизило на 25% нормы потребления — до 3,3 кубометров. Однако Верховный суд Украины отменил решение кабмина от 2016 года, соответственно решение о снижении норм до 3,3 кубометров также утратило силу. В связи с этим граждане получили начисления в соответствии с постановлением от 1996 года с нормами потребления в объеме 9,8 кубометров на человека.

"Мы возвращаемся к тем нормам… Будет 3,29 (кубометров)… И таким образом, чтобы люди платили в соответствии со справедливым объемом, а не завышенным", — сказал Гройсман на заседании в среду.

По его словам, кабмин принял такие меры в связи тем, что "решение правительства, которое делало объективными объемы потребления, было отменено судом".