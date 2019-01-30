В Давосе извинились перед российскими бизнесменами

«Ведомости» Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что организаторы форума в Давосе принесли извинения за отказ приглашать российских бизнесменов. Об этом пишут

Орешкин рассказал о своей беседе в Давосе на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. По словам министра, он встречался с руководством форума не один раз, и организаторы извинялись не один раз.

«Можно сказать, что конфликт в значительной степени исчерпан. Хотя, понятно, что осадок здесь остался», — подчеркнул он.

Орешкин заверил, что все российские бизнесмены, пожелавшие участвовать в форуме, смогли это сделать.