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В Давосе извинились перед российскими бизнесменами 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что организаторы форума в Давосе принесли извинения за отказ приглашать российских бизнесменов. Об этом пишут «Ведомости».
Орешкин рассказал о своей беседе в Давосе на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. По словам министра, он встречался с руководством форума не один раз, и организаторы извинялись не один раз.
«Можно сказать, что конфликт в значительной степени исчерпан. Хотя, понятно, что осадок здесь остался», — подчеркнул он.
Орешкин заверил, что все российские бизнесмены, пожелавшие участвовать в форуме, смогли это сделать.
В ноябре прошлого года Financial Times сообщила, что бизнесменов Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина попросили не приезжать на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. По данным газеты, такое решение организаторы форума приняли под давлением США, наложивших санкции на бизнесменов. FT отмечала, что формальных оснований не пускать россиян на форум не было. Позже организаторы отказались от ограничений.
RNS отмечает, что Вексельберг и Костин посетили форум, проходивший 22-25 января. Дерипаска рассказал в Instagram, что вместо Давоса отправился на рыбалку на Байкал.
Комментарии
Экономика , Политика , Олег Дерипаска , Виктор Вексельберг , Андрей Костин , Максим Орешкин , Владимир Путин , Банк ВТБ , Ведомости , Financial Times
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