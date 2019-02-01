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США определили дату прекращения покупок венесуэльской нефти 

РИА Новости + ещё 3 25 минут назад
Фото: Reuters
США в рамках своих санкций в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA назначили 28 апреля крайним сроком для завершения действия контрактов на нефть из этой страны, говорится в публикации на сайте минфина США.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. При этом минфин ранее в пятницу сообщал, что США могут ослабить санкции против PDVSA в случае передачи контроля над ней лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо, провозгласившему себя временным президентом страны.
"За исключением случаев, предусмотренных в пунктах с и d настоящей общей лицензии, все операции и действия, запрещенные Указом 13850, которые обычно необходимы для покупки и импорта в Соединенные Штаты нефти и нефтепродуктов от PDVSA или любого субъекта, в котором PDVSA прямо или косвенно принадлежит 50% или более, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 28 апреля 2019 года", — сообщает минфин.
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Экономика , Компании , Казначейство США , Минфин
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